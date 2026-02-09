Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加密币交易所误派62万枚比特币 震惊南韩 促严管系统漏洞及「幽灵币」

区块链
更新时间：17:41 2026-02-09 HKT
发布时间：17:41 2026-02-09 HKT

据路透报道，南韩加密货币交易所Bithumb上周意外向客户发放价值超过400亿美元比特币作为推广奖励，引发市场恐慌性抛售。事件震惊当地监管机构，南韩金融监督院（FSS）今日（9日）直言，事件暴露虚拟资产电子系统的结构性问题，并强调需透过立法加强监管。

派发数量多于实际持有量

南韩金融监督院表示，当局正深入检视多个环节，特别是电子系统的安全性问题。针对媒体报道指Bithumb发放的比特币数量竟多于其实际持有量，南韩金融监督院强调，若要让加密货币成为传统金融资产，「幽灵币」（Ghost Coins）问题必须先行解决。

南韩金融监督院形容，随着虚拟资产逐步融入传统金融体系，监管制度必须进行重大升级，「这显示了虚拟资产电子系统的结构性问题，我们正认真审视多个领域，尤其是电子系统的漏洞。」

用户依法有义务返还资产

据金融当局初步调查，Bithumb上周五共误派62万枚比特币。虽然交易所紧急暂停交易，但仍有1,786枚比特币被用户在市场上抛售，导致价格急挫。目前交易所已收回99.7%的误发资产，售出的比特币中亦已成功追回93%。南韩金融监督院指，已出售误发比特币的用户依法有义务将资产返还交易所。

影响稳定币进程及相关政策

南韩自2022年LUNA及TerraUSD崩盘后，于2024年7月实施《虚拟资产用户保护法》。政府原计划进一步扩大监管范围及讨论韩元稳定币，惟今次事故或令进程受阻。

有市场分析师指，事件发生的时机令人遗憾，预料相关政策支持将会延迟。对于市场期待的比特币现货ETF，南韩金融监督院亦表示对此持审慎态度，强调须确保市场稳定性，相关产品方能被视为传统金融资产。

