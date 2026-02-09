特首政策组举行数字金融座谈会 研高质量发展助建「金融强国」

特首政策组举行数字金融座谈会，包括人民银行金融研究所研究团队和圆币科技董事会主席、Web3.0发展专责小组成员、金管局前总裁陈德霖等，探讨香港如何在数字金融应用场景、平衡监管和发展，以及对接内地数字金融基建和协同发展3方面贡献国家金融强国建设。特首政策组组长黄元山则认为，香港可把握数字化浪潮，以金融高质量发展助力国家金融强国建设。

应用核心在于服务实体经济

会上探讨香港如何推动数字金融应用时，有与会者认为香港具备良好技术基建基础、活跃市场参与者和不断演进的政策环境，未来核心在于让数字金融从金融领域创新走向服务于行业和实体经济的需要。

陈德霖指「加密货币既不是唯一加密的东西，也非货币」，直指比特币等资产并不具备货币属性。

另有与会者进一步探讨资产代币化向更广泛的现实世界资产延伸，认为可探索贵金属、可再生能源等资产数字化，通过数字技术解决传统资产流动性不足、交易环节繁琐等痛点，让数字金融服务于实体经济。

陈德霖：加密货币不是货币

如何平衡监管和发展方面，陈德霖指「加密货币既不是唯一加密的东西，也非货币」，直指比特币等资产并不具备货币属性，带来监管机构反洗钱、投资者保障等方面需要。有与会者则认为，香港一大竞争力在于构建让市场有信心、让创新有空间的环境，认为通过一系列制度已搭建起稳健监管框架，让市场参与者明确运行底线，亦通过沙盒等设计为创新留下试错空间。

与会者认同，政府在数字金融方面的协同为平衡监管与发展提供了有效路径，并进一步提出香港未来可探索3个方向，一是扩展数字金融产品和服务类型，对接全球流动性，以满足多样化投资需求；二是将合规要求与国际标准看齐，打造安全且具竞争力生态；三是提高数字钱包监控和非法活动追踪等能力，以凝聚市场信任。

中港两地合作仍有巨大空间

至于香港与内地数字金融基建对接和协同发展，有与会者认为两地合作已从基础设施互联，进入生态体系共建新阶段，亦有人提出发展核心在于发挥内地市场需求和香港国际优势的互补效应。香港作为国家金融安全的「试验田」和跨境「超级联系人」和「超级增值人」，在两地合作方面仍有巨大深化空间，未来央行数码货币跨境网络合作、数字人民币等不同应用场景的对接和持续创新等，都是值得深入探讨课题。

