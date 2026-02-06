Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国虚拟货币监管升级 未经同意禁境外发行人民币稳定币

区块链
更新时间：23:29 2026-02-06 HKT
发布时间：23:29 2026-02-06 HKT

内地官方在虚拟货币监管升级，内地八部门发《通知》再度明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并明确未经同意不得在境外发行人民币稳定币。

人民银行、市场监理总局、金融监理总局、证监会等八部门指，近期虚拟货币、现实世界资产（RWA）代币化相关投机炒作活动时有发生，扰乱经济金融秩序，危害民众财产安全，为进一步改善监管政策，防范和处置虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险，联合发布《关于进一步防范及处置虚拟货币等相关风险的通知》。

首次明确挂钩法定货币稳定币功能

今次《通知》除了再次明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动外，还首次明确，挂钩法定货币的稳定币在流通使用中变相履行了法定货币的部分功能，未经相关部门依法依规同意，境内外任何单位及个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币。同时未经相关部门依法依规同意，境内主体及其控制的境外主体不得在境外发行虚拟货币。

《通知》还指出，在境内进行现实世界资产代币化活动，以及提供有关中介、资讯科技服务等，应予以禁止；经业务主管部门依法依规同意，依托特定金融基础设施开展的相关业务活动除外。另外，境外单位及个人不得以任何形式非法向境内主体提供现实世界资产代币化相关服务；未经相关部门同意、备案等，任何单位及个人不得赴境外进行现实世界资产代币化业务。

对虚拟货币保持禁止性立场

通知强调，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有虚拟货币、虚拟资产、加密货币、加密资产“稳定币。现实世界资产代币化、RWA等字样或内容等。

内地相关部门负责人表示，长期以来，境内始终对虚拟货币相关业务活动保持禁止性的政策立场。虚拟货币现阶段无法有效满足客户识别、反洗钱等方面的要求，有被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。

