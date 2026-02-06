比特币曾跌至6万美元边缘 特朗普当选以来升幅全数蒸发

比特币跌势持续，今早曾跌穿6万美元边缘，为2024年10月以来最低点，美国总统特朗普当选以来的加密货币升幅完全蒸发。其他加密货币、相关ETF和持有大量加密货币的公司如Strategy亦同样挨沽。

市场恐惧和不确定性明显

Ergonia的业务拓展负责人Chris Newhouse表示，「市场上的恐惧和不确定性显而易见，在缺乏坚定买家的情况下，每一波ETF赎回和清算都会产生连锁反应。」他表示，这「放大了每一轮下跌的幅度，并加强了防御性仓位」。

Marex高级全球市场策略师Ilan Solot表示，近期的抛售是由多个因素共同推动的，包括部分科技股的下跌、黄金的优异表现、更广泛的避险情绪以及对加密货币估值框架的普遍疑问。不过他认为，目前加密货币可能仍然看跌，「但最糟糕的时期可能已经过去，这类波动在历史上一直被多年期投资者视为买入机会，未来许多人也会如此看待。」

市场处于回调的绝望阶段

Bitwise资产管理公司研究主管Ryan Rasmussen则认为，加密货币市场目前处于回调的绝望阶段，「动能已经接管，而加密货币熊市往往以冷漠而非绝望结束。」

另外，美国现货比特币ETF的资金流入，曾在去年长时间支撑比特币价格，但随著价格暴跌，这些资金流向已经逆转，据彭博汇编的数据，仅在过去一个月就有约20亿美元从比特币ETF中流出。从过去三个月看，这一数字更为惊人，超过50亿美元被撤出。

期权显示市场预期更悲观

同时，交易员在期权市场变得越来越防守性。根据Deribit的数据，6月底到期等中期合约显示对比特币价格的更加悲观的展望，未平仓权益最集中在60,000美元和20,000美元周围。

