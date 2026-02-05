比特币一周蒸发3.6万亿 爱泼斯坦或与「中本聪」有关 MSTR创办人被指是嗑药僵尸

比特币跌破7.2万美元，创15个月以来最低，在加密货币市场经历「信仰危机」之际，美国司法部解密的「爱泼斯坦文件」，揭示爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）或是「加密货币元老（Crypto OG）」并大曝内幕，他声称见过比特币「一些」创办人，或意味比特币身份神秘的创办人「中本聪（Satoshi Nakamoto）」或是一个团队。另外，「囤币股」Strategy（MSTR）的创办人Michael Saylor也出现在文件上，但因性格古怪而被嫌弃。

比特币跌穿7.2万美元陷「信仰危机」

据CoinDesk数据，比特币最新报7.1万美元，单日跌近7%，自去年10月的高位已下跌逾42%。Monarq Asset Management的管理合伙人Shiliang Tang表示：「市场目前正经历一场『信仰危机』」。

比特币今轮跌势，与周三（4日）美股风险资产被抛售有关，纳指同日一度下跌2.6%，软件、晶片制造商以及其他对利率敏感的股票市场板块均下挫。

加密货币做市商Efficient Frontier的业务发展主管Andrew Tu指，过去一周市场遭受重创，加密货币市场情绪目前极度恐慌，「如果比特币无法守住7.2万美元，那么很可能会跌至6.8万美元，甚至在最初的反弹之后可能跌回到2024年的低点。」

过去一周市值蒸发逾4600亿美元

而在美国上市的比特币ETF的资金流依然波动，据彭博汇编的数据，周一净流入约5.62亿美元后，投资者周二撤出了2.72亿美元。今年来，比特币价格已下跌约17%，而整个加密货币市场在过去一周市值蒸发超过4,600亿美元（折合约3.6万亿港元）。

富豪淫媒爱泼斯坦。法新社

在加密货币市场仍然风雨飘摇之际，美国司法部上周五（30日）公开数百万份与已故富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的300万页文件、18万张图像和2000段影片。当中有不少关于比特币及加密货币行业鲜为人知的讯息。

爱泼斯坦曾称「资产假扮成货币」

原来早在2011年，爱泼斯坦已关注比特币，当年比特币全年总成交额不足1亿美元，价格也大上大落，一度突破30美元再下跌90%。在2011年的6月12日，比特币处于当年价格高位附近，爱泼斯坦点评在私人信件中形容比特币的概念「相当聪明」，但同时认为有潜在风险。

2013年起，加密货币在往来邮件中出现频率增加，次年爱泼斯坦又跟PayPal共同创办人 Peter Thiel就比特币的本质展开讨论。他在回信中表示，比特币究竟是「价值储存工具、货币还是资产？至今仍缺乏共识」，又称比特币是「资产假扮成货币」。而在2017年8月有人曾问爱泼斯坦是否值得买比特币，他亦简单回答「不」，该年比特币价格不足5000元。

或曾投资早前基建公司Blockstream

虽然爱泼斯坦没有投资虚拟货币，但他可能曾投资相关基建，在2014年透过一个基金，投资比特币早期基础设施公司Blockstream。不过在文件曝光后，涉事的币圈名人Adam Back称该基金早已撤出投资，Blockstream与爱泼斯坦早已没有关联。

「一些创办人」暗示中本聪属团队

「爱泼斯坦文件」又显示，爱泼斯坦可能认识比特币创办人、身份神秘的「中本聪」。爱泼斯坦在2016年，曾游说两名中东政府相关人士建立新货币，他提议建立一个像比特币的数字货币时，声称「我已经和一些比特币创造者交流过，他们非常兴奋」，爱泼斯坦或以此吹嘘其币圈人脉关系，但若然他真的认识「一些比特币创造者」，或意味「中本聪」并非个人，而是一个团队。

美国司法部公布多名涉及爱泼斯坦案的政商界名人。美联社

公关称Michael Saylor「像嗑药僵尸」

另外，「囤币股」Strategy创办人Michael Saylor原来差点可跻身爱泼斯坦「上流社交圈」。他在2010年以2.5万美元获得晚宴入场券，但爱泼斯坦的公关Peggy Siegal在邮件中形容Michael Saylor是一个怪人，「我负责陪他（Michael Saylor）社交，这人完全没法聊，像嗑了药的僵尸」，又指Michael Saylor整晚只说一句话，然后便没有任何对话，指他完全不懂社交，「我不懂怎么从他那里收钱。」

爱泼斯坦文件披露，Strategy创办人Michael Saylor在2010年以2.5万美元获得晚宴入场券。

Strategy近年持续将比特币作为其主要储备资产，创办人Michael Saylor多次表明他对比特币的信念「坚定不移」，即使比特币近日暴跌，外界质疑其「囤币股模式」将玩完，他周日（1日）仍表示继续买入。Strategy现时拥有约71万枚比特币，平均成本7.6万美元。

