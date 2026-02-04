Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监据报拟允持牌平台为散户提供代币化证券二级交易 初步咨询业界

更新时间：18:51 2026-02-04 HKT
发布时间：18:51 2026-02-04 HKT

本港传媒报道，证监会中介机构部副总监罗海诗表示，正在考虑允许持牌虚拟资产平台（VATP），为零售客户提供代币化证券的二级交易，会方正研究相关要求、营运风险及管控措施，并正拟定相关通函。

报道指，罗海诗透露，目前特别关注本地的代币化货币市场基金，并希望允许在持牌VATP上进行交易，已就相关要求向业界作初步咨询。

代币化证券本质等同普通证券 监管原则相同

她续指，从证监会角度而言，代币化证券本质上与普通证券相同，只是加上技术层面，故以「相同业务、相同风险、相同规则」监管。

目前投资者只可以在一级市场认购和赎回证监会认可的代币化基金。在现行框架下，如中介机构要以代币化形式发行证监会认可的产品，因其面向零售投资者，须获证监会的批准；但如果是即面向专业投资者的私人产品，则只需要通知证监会。

