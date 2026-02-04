比特币曾跌穿7.3万美元 《沽注一掷》原型警告：将引发大范围崩盘

曾准确预测2008年金融海啸、电影《沽注一掷》（The Big Short）原型的著名投资者Michael Burry警告，比特币价格暴跌可能会加剧成自我强化的「死亡螺旋」，对过去一年囤积比特币的公司造成持续的损害。

比特币周二曾跌穿7.3万美元，低见72,877美元，较去年10月曾创下高位12.6万美元曾回调42%。据CoinDesk数据，比特币最新7.67万美元。

纯投机资产 非贬值对冲工具

Michael Burry周一在自媒体平台Substack上发表文章指，比特币已被证明是一种纯粹的投机性资产，未能像贵金属那样成为一种有效的贬值对冲工具。

他表示，若比特币价格进一步下跌，可能会迅速加剧主要持有公司——加密货币财库（DAT）在会计帐目上的压力，迫使整个加密货币生态系统进行抛售，并引发大范围的价值崩盘。

料Strategy亏损数十亿美元

Michael Burry直指：「令人作呕的局面如今已近在眼前。」若比特币再下跌10%，全球最大的加密货币财库公司Strategy将亏损数十亿美元，并且「会发现资本市场基本上关闭」。同时，进一步的下跌将令「比特币矿工」走向破产。

比特币周二跌破7.3万美元，创下自特朗普去年1月重返白宫以来的最低水平。分析师普遍认为，今次比特币暴跌的原因，包括资金流入减少、流动性恶化以及宏观吸引力下降等。

DAT及现货ETF难支撑价格

Michael Burry则认为：「没有自然的应用场景，可以成为放缓或阻止比特币下跌的理由。」他说，将比特币纳入企业财库，以及推出新的与加密货币挂钩的现货ETF，这些因素并不足以无限期地支撑比特币价格，也无法在其价格大幅下跌时避免造成严重后果。

他指出，目前有近200间上市公司持有比特币，虽然这确实扩大了市场需求，但「财库资产没有永久性可言。」由于资产须按市价计价，并纳入财务年报。他警告，如果比特币价格继续下跌，风险管理人员将开始建议这些公司出售加密货币资产。

