金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」

美国总统特朗普宣布提名被视为「鹰派」的沃什（Kevin Warsh）出任联储局主席后，市场随即对减息预期降温，同时缓解了对联储局独立性忧虑，甚至瓦解了「美元贬值交易」的逻辑，导致金价及银价暴跌之后，比特币及以太币等加密货币同样急泻，其中比特币失守8万美元，一度低见7.57万美元，较去年高位12.6万美元已累挫四成，其后回升至约7.88万美元；以太币更曾见2,203美元，相对去年高位4,958美元低逾55%，暂回升2,440美元水平。此外，有分析指散户兴趣低迷、ETF外流及监管延迟影响，令比特币避险属性正在失效，甚至出现「身份危机」。

沃什瓦解「美元贬值交易」

综合媒体报道，市场预期沃什可能希望缩小联储局在市场中角色，意味在股市动荡时期可能不太愿意出手干预，导致美元指数回升，降低了那种「抛售美国」（Sell America）交易的风险。不过，美元回升的同时，亦瓦解了「美元贬值交易」的逻辑，令金价、银价及加密货币重挫。

根据CoinGecko数据显示，加密货币市场总价值在过去24小时内蒸发约1,110亿美元。Coinglass数据亦显示，同期约有16亿美元的多空头寸被清算，主要集中在比特币和以太坊。多位「巨鲸」也未能幸免，据报「麻吉大哥」黄立成仓位于1月31日被完全清算；被称为「CZ对手盘」的0x9ee开头地址亦爆仓逾6,000万美元，盈利全数蒸发兼倒蚀逾千万美元。

散户兴趣低迷 ETF资金外流

Needham分析师John Todaro更认为，加密货币市场「目前水平显示散户投资者的兴趣极度低迷」，交易量可能在未来一至两季保持低迷。同时，现货ETF持续出现资金外流，亦进一步印证了投资者兴趣减退。

此外，美国加密货币行业新市场结构监管的延迟也削弱了对数字资产的兴趣，市场原本期待监管明确性能够提振信心，但参议院委员会转向关注住房问题，导致加密货币法案推迟。

避险失效 「数字黄金说法不成立」

另一方面，在地缘政治冲突加剧情况下，早前金价与银价受惠于避险需求而急升，但比特币价格却表现疲弱，反映市场日益将加密货币视为一种风险资产，令避险属性正在失效，以至出现一场「身份危机」。

Marex Solutions高级全球市场策略师Ilan Solot表示，比特币是一种正在寻找估值模型的资产，市场目前对于甚么因素驱动其价格升跌还未有明确的共识。Pimco董事总经理Pramol Dhawan更认为，比特币作为「数字黄金」的说法已经不再成立，其价格下跌表明它并非货币革命。

仍有投资者称「加密货币之神恩赐」

不过，尽管加密货币市场急跌，但市场上仍不乏乐观投资者。DCG创办人兼行政总裁Barry Silbert发文表示，「这是加密货币之神的恩赐，清除杠杆和垃圾代币，大规模资金轮动即将开始，是时候选择你的投资标的」，又指其选择包括比特币、以太币、SOL、ZEC、TAO及Bittensor子网代币。

ARK Invest创办人Cathie Wood亦在X平台表示，与目前的主流观点相反，认为比特币、以太币、SOL及hyperliquid或许是不错的分散投资选择；又指自2020年初以来，比特币价格与黄金价格的相关性一直很低，仅0.14，而在过去两轮比特币牛市中，黄金均领先于比特币。

