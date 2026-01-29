Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OSL集团股权融资2亿美元 加强稳定币布局

区块链
更新时间：21:43 2026-01-29 HKT
发布时间：21:43 2026-01-29 HKT

本地持牌虚拟资产平台OSL集团（863）宣布进行集资2亿美元（约15.6亿港元）的股权融资计划，拟以先旧后新的方式，向不少于六名承配人配售约1.05亿股股份，每股配售价为14.9元，较昨日收市价18元折让17.2%。OSL集团指出，融资计划将进一步增厚资本实力，深化稳定币交易及支付等领域的策略布局。

OSL集团指，根据计划，有关集资款项将用于公司的战略收购、拓展支付与稳定币的全球业务、产品和技术基础设施开发，以及日常营运等方面。

OSL集团财务长Ivan Wong表示，OSL集团在稳定币交易与支付赛道的战略布局得到了市场充分认可和广泛支持，此次融资将让公司有机会引入更多志同道合的战略及长线投资者，为公司推进以合规为本的全球化战略奠定先行者优势。

