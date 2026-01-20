孙宇晨称愿花3,000万美元 与马斯克单独谈话一小时

加密货币波场（Tron）创办人孙宇晨近日在社交平台X发文表示，如果能和Tesla行政总裁马斯克（Elon Musk）单独谈话一小时，愿意支付3,000万美元（约2.3亿港元）。不过，马斯克暂时未有回应有关消息。

曾于2019年与巴菲特共晋午餐

根据《福布斯》资料显示，孙宇晨拥有85亿美元的净资产，全球排名第409位。他亦曾在2019年斥资456.8万美元与「股神」巴菲特共晋午餐，期间向巴菲特展示区块链技术。

另外，孙宇晨于2024年亦曾以620万美元于苏富比拍卖会上投得由意大利著名艺术家Maurizio Cattelan创作的作品《Comedian》，该作品为一根由灰色胶纸贴在墙上的香蕉，因而引起哄动，后来他更当场吃掉艺术品上的香蕉，并解释称这是「现代市场中价值、荒谬和关注的象征」。