OSL伙Antalpha推黄金稳定币 港专业投资者可参与买卖

区块链
更新时间：16:04 2025-12-18 HKT
发布时间：16:04 2025-12-18 HKT

稳定币交易平台OSL集团（863）与数字资产服务商Antalpha达成合作，共建数字黄金及真实世界资产（RWA）配置生态。首个合作成果今日落地，OSL交易所正式上线全球最大黄金稳定币Tether Gold（XAUT），香港专业投资者可通过OSL HK场外交易参与XAUT/USDT、XAUT/USD买卖，成为香港机构首次在持牌交易所合规框架内，实现「法币-数字资产-实体黄金」闭环操作的创新尝试。

投资门槛低至小数点后6位盎司

XAUT现流通市值达22亿美元，每枚代币与1比1伦敦金银市场协会标准实物黄金对应，由第三方机构出具季度审计报告，确保资产透明可追溯。官方称，其核心优势在于投资门槛低至小数点后6位盎司，满足从微额配置到大宗交易的多样需求，另外也解决了传统黄金投资的痛点，例如相较实物黄金，无储存难题，流动性更强；对比纸黄金，具备可验证的实物赎回权；不同于传统黄金ETF普遍收取的0.5%年费，XAUT零持仓管理费，且实物交割门槛远低于ETF，因ETF通常要求1至3公斤起兑，XAUT无此限制，支持T+1高效交割。
 
Antalpha本月初已为香港机构客户开通XAUT兑换实物金条服务，依托香港头部金库的储存与保管资源，保障交割安全性；OSL则凭借合规基建与机构级分销渠道，拓宽产品的合规准入通道。

推动数字黄金与RWA在港普及

Antalpha董事总经理George Chow指出，双方将以此次合作为起点，推动数字黄金与RWA在港普及。未来还将探索基于XAUT的金融创新服务，包括以其为底层资产的抵押借贷、结构性数字资产产品等，打通「支付-投资-融资」闭环。

OSL首席商务官张英华表示，双方此前已与众多机构客户深度沟通，市场对该类稳健型资产需求强烈。
 
谈及长远规划，张英华称，OSL核心发展方向聚焦全球支付领域，将凭借各地合规牌照优化跨境支付的时间与成本；RWA布局方面，正研究拓展至白金等其他贵金属。至于零售市场开放，需先与香港监管机构沟通申请，目前暂无明确时间表；全球扩张则将依据当地监管要求复制合作模式，合规沟通为首要挑战。他强调，OSL仅在香港及海外开展业务，严格遵循当地法规，未涉足内地市场，而香港「一国两制」的制度优势，将为稳定币业务发展提供有力支持，不受内地相关监管定性影响。
 

↓即睇减息部署↓

