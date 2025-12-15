中国数字金融铁幕与突围：稳定币禁令背后全球货币博弈与实体战略｜陈新燊

上周12月8号，星岛日报及国内星岛环球网刊发的《比特币告别刻舟求剑》一文，在国内外读者中又引发了关于中国监管政策持久性与逻辑性的激烈讨论。核心疑问始终萦绕不去：在西方通过稳定币加速「美元链上化」的浪潮下，中国为何坚持对虚拟货币——特别是美元挂钩稳定币及现实世界资产代币化（RWA）——实施最严厉的「铁幕」政策？与此同时，作为中国金融开放窗口的香港，其Web3叙事又该如何在内地的强监管环境中寻找新的战略锚点？

这些问题并非孤立的监管技术细节，而是中国在全球金融地缘政治中进行的战略防御与反击。笔者认为，禁止稳定币体现了「风险防范优先于金融创新」的战略抉择，其根本旨在维护货币主权与实体经济的稳定性。

随著全球数字资产总市值在2025年第四季度超过3万亿美元，中国前11个月贸易顺差已突破1万亿美元大关，一场关于货币形态、金融主权与国际结算体系的深刻变革正步入决胜阶段。

本文将从中美路径分歧入手，剖析禁令背后的深层逻辑，探讨贸易护航、数字人民币突围、RWA与RDA的本质差异、香港角色的重塑，并辩证分析这一模式的挑战与长远棋局。

一、 殊途异路：美元「数字霸权」与人民币「数字长城」

2025年的全球金融格局中，中美在数字货币领域的竞争早已超越技术层面，上升为两种哲学与战略的根本碰撞。这不仅是监管宽严之别，更是对货币本质认知的根本分歧。

美国选择了「公私合营、借船出海」的扩张路径。面对去中心化技术的冲击，美国监管层在短暂犹豫后，迅速确立了通过监管「驯服」稳定币，从而实现「美元霸权链上延续」的战略。以USDT（Tether）和USDC（USD Coin）为代表的美元锚定稳定币，实质上已成为美联储货币政策在加密生态中的延伸。2025年数据显示，全球稳定币市场规模已达约3,100亿美元，其中98%以上由美元稳定币主导。这些代币不仅是加密市场的交易媒介，在拉美、非洲和东南亚等高通胀地区，更已成为事实上的「替代法币」。美国财政部2025年4月的《未来货币体系》报告直言：只要稳定币接受美国监管（如储备审计、反洗钱合规），它们就是强化美元全球支付主导地位的最佳工具。这是一种新型的「数字霸权」，通过技术将美元触角延伸至传统SWIFT难以覆盖的毛细血管——每一个个体的手机钱包。

与之形成鲜明对比，中国选择了「主权独大、物理隔离」的防御路径。中国决策层深刻认识到，若允许民间发行锚定法币的代币，或允许美元稳定币在境内自由流通，无异于放弃货币主权。因此，中国坚决不参与企业主导的美元链上体系，而是由央行独家推出数字人民币（e-CNY），构建独立、技术自主、数据可控的数字金融基础设施。

这种分歧根源于两国金融体系的底色差异。美国高度市场化，倾向于容忍波动以换取美元的全球扩张；中国则优先考虑稳定与服务实体经济。2025年的市场分析指出，美国路径看似创新，实则在输出通胀与风险（如2022年Terra崩盘的教训）；中国路径看似保守，实则是在构筑「数字长城」，以防范外部金融风暴的传染。e-CNY的设计初衷并非助长投机，而是为了在极端地缘政治环境下保障支付体系的连续性与安全性。这体现了中国对金融安全的战略优先，相比美国的「包容式」监管，中国更注重主权的绝对控制。

二、 禁令的深层逻辑：守住金融安全的绝对底线

中国对稳定币与RWA的全面禁令，绝非简单的「一刀切」懒政，而是基于风险传导机制的精准战略阻断。

这一政策旨在死守四条红线：

1. 货币发行权的排他性：货币发行是国家主权的核心。若允许私人（尤其是境外机构）发行锚定人民币的稳定币，或允许美元稳定币在境内大规模流通，相当于拱手让渡铸币税，并将部分货币政策传导权移交给美联储。

美国外交关系委员会2025年报告称，美元稳定币已成为新兴市场的「特洛伊木马」。土耳其、阿根廷民众大量持有USDT避险，加剧了本币贬值的恶性循环。尽管这是本币通胀、外储不足导致的被动需求，但在客观上构成了「数字殖民」。

2025年11月，人民银行多部委会议再次强调：稳定币本质是私人信用的货币化，直接挑战央行的垄断地位。一旦规模化，利率政策与货币供应调控将面临失效，形成可怕的「政策失灵」。

2.封堵资本外逃的「隐形高速公路」：稳定币具备匿名、无国界、7×24小时交易的特性，这与中国现行的资本账户管制存在根本冲突。传统跨境资金流动需经严格审批，而加密世界可实现秒级转移巨额资产。Chainalysis 2025指数显示，在资本管制国家，稳定币交易中30%以上具有明显的外逃特征。若不切断法币与稳定币的兑换通道，外汇储备将面临巨额流失风险。因此，2025年11月的禁令进一步强化了对OTC（场外交易）的打击，旨在彻底堵死这一「后门」。

3.阻断系统性风险的传染：私人稳定币储备往往缺乏透明度，极易引发挤兑。2022年算法稳定币的崩盘、2023年矽谷银行危机均证明，加密市场的波动极易向传统金融体系传导。若中国银行业资金涉足其中，一旦市场崩盘，风险将穿透资产负债表，引发系统性危机。隔离高风险资产，是防患于未然的前瞻性策略。

4.严防「影子银行2.0」：RWA在西方被视为创新，在中国监管眼中却是绕过证券审核、涉嫌非法集资的工具。将房产、债权代币化极易重演P2P时代的乱象——资产造假、估值虚高、资金错配。2025年底，七家金融协会联合发布警告，明确将RWA定性为非法金融活动，态度坚决。

三、 贸易护航：汇率稳定是实体经济的生命线

作为全球最大的货物贸易国，中国2024年出口额达3.6万亿美元，2025年前11个月顺差更是超过1万亿美元。对于如此庞大的实体经济而言，汇率的稳定远比金融资产的流动性更为重要。这正是禁令背后的另一大核心动因——护航国际贸易与汇率。

根据经典的经济学「不可能三角」理论：货币政策独立性、汇率稳定、资本自由流动三者不可兼得。美国选择了独立性与流动性，导致美元汇率市场化波动剧烈；中国选择了货币独立性与汇率稳定性，因此必须严管资本自由流动。

稳定币试图通过技术手段打破这「不可能三角」，强行开辟资本流动的「暗道」。若USDT/USDC在境内大规模流通，热钱将能瞬时进出，导致人民币汇率出现无序波动。对于利润微薄的出口制造业而言，汇率一日之内5%的剧烈波动将是毁灭性的打击，导致企业报价难、接单难，甚至引发产业链断裂。国家禁令不是为了扼杀创新，而是为了保护作为国家立身之本的制造业和出口贸易。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定是国策。

四、 数字人民币：从「备胎」到「主渠道」的战略进击

堵死民间稳定币的「偏门」，是为了给「国家队」e-CNY腾出空间，打开安全可控的「正门」。e-CNY不仅是电子支付工具，更是央行发行的法定数字货币，具有最高的法律效力与安全性。截至2025年，累计交易额已超过7.3万亿人民币。更关键的是，e-CNY已成为构建独立跨境支付体系的核心抓手。

通过mBridge（多边央行数字货币桥）项目，e-CNY展现了巨大潜力。该项目由中国、泰国、阿联酋、香港等多地央行联合开发，利用分布式账本技术实现跨境支付的「秒级到账」与「点对点结算」，成功绕过SWIFT体系，大幅降低了交易成本。BIS（国际清算银行）测算显示，mBridge的成本比SWIFT低50%至70%。2025年，随著mBridge进入下一阶段商业化应用，它为「一带一路」沿线国家的贸易结算提供了不依赖美元的新选择。

不同于USDT的完全匿名，e-CNY强调「可控匿名」与KYC/AML（反洗钱/反恐融资）合规。每笔跨境交易均可追溯，确保资金服务于真实贸易而非洗钱外逃。这种设计受到了维护主权国家的广泛欢迎。福布斯2025年评论指出，e-CNY的双层架构（央行发行、商行分发）有效平衡了控制与活力。随著国际化进程加速，中国正在构筑一个与美元体系平行的数字生态，这才是对美元霸权的实质性挑战。

五、 冰火两重天：RWA退场与RDA崛起

在中国监管的棋局中，「币」与「链」被严格区分，「虚」与「实」更是泾渭分明：RWA（现实世界资产代币化）全面遇冷，而RDA（真实数据资产化）则迎来了政策春天。

RWA因其证券化与杠杆本质而被禁。将房产、美债代币化，核心逻辑是创造投机标的。2025年12月，多部门再次定性RWA为非法金融活动。监管层认为，RWA吸纳社会资金进入炒作领域，增加了系统的脆弱性，与国家「去杠杆、防风险」的大政方针相悖。中国并非排斥RWA背后的技术，而是排斥其金融投机属性。

相反，RDA（Real Data Assets）的崛起标志著区块链应用的「脱虚向实」。 RDA将数据视为关键生产要素，利用区块链技术进行确权、存证与交易，从而释放数据价值。例如，制造企业的供应链数据经确权后形成RDA，可直接向银行申请融资，资金精准流向生产环节。2025年上半年，上海数据交易所交易额已突破30亿元，全年预计更高。分析指出，RDA有效解决了数据「确权难、定价难、互信难」的痛点，真正赋能实体经济。从「炒币」转向「挖掘数据价值」，体现了中国发展数字经济的独特智慧：在打压加密货币的同时，却在大力发展区块链技术和数据交易所。

六、 香港的重塑：从「避风港」到「转换器」

在内地监管风暴的背景下，香港的Web3定位也经历了深刻重塑。市场曾一度期盼香港能成为绕过内地监管的「避风港」，通过稳定币沙盒抢占加密高地。然而，随著2025年8月1日《稳定币条例》的生效以及内地监管立场的明确，这一幻想彻底破灭。

香港不可能成为与内地底线相悖的「法外之地」。36家沙盒申请机构中，多数因合规能力不足或缺乏内地应用场景支撑而陷入停滞。中资巨头如蚂蚁、京东在港布局Web3时也显得格外谨慎。

但这并非终结，而是升维。香港的角色正从单纯的虚拟资产交易中心，转型为连接e-CNY与全球金融体系的「超级转换器」。在「一国两制」框架下，香港一方面接轨国际规则，探索合规的数字资产业务；另一方面深度融入央行战略，成为e-CNY国际化的桥头堡。未来的机遇不在于发行港元稳定币与USDT争利，而在于利用mBridge平台，结合e-CNY与离岸人民币优势，服务全球贸易。香港将成为全球资金进出中国数字经济的「气阀」——既能有效隔离风险，又能保留必要的通道。这种「双轨制」（内地严禁加密、香港试点防回流）是开放与安全之间的最佳平衡。

七、 辩证思考：中国模式的挑战与代价

尽管中国构建的这套防御体系逻辑严密，但在实际执行与长远发展中，仍面临客观挑战，需保持清醒认知：

1.市场自发力量的韧性：尽管顶层设计严密，但我们不能低估民间对USDT等稳定币的刚性需求（如跨境电商结算、资产保值等）。单纯的「堵」在技术上极难完全实现，地下钱庄的数字化可能会长期存在，在现实中，即使有严厉禁令，USDT在灰产、跨境电商甚至普通储值中的渗透率依然极高。监管的「猫鼠游戏」是极度复杂和艰难，这将持续考验执法部门的智慧与能力。

2.路径依赖的突破难度：e-CNY和mBridge虽然技术先进，但国际货币体系的惯性（Network Effect）极强。美元的地位不仅仅靠技术，还靠军事、法律和消费市场。仅靠支付技术的成本优势（降低50%-70%）是否足以撼动美元的根基，仍需时间检验。

3.创新的潜在代价：严厉的「铁幕」政策虽然最大限度地保证了金融安全，代价可能是人才流失和技术断层，但总体是值得的。然而，Web3领域的原生创新（如DeFi的自动化做市商机制、DAO的治理结构）不仅仅是投机，也包含著金融效率的革命。小心完全的物理隔离可能会导致中国在下一代互联网底层协议制定中失去话语权，

这些挑战与代价必须正视，但笔者认为并不会动摇国家战略方向，只能影响其决定节奏与方式。

结语：大国博弈下的长远棋局

在美元霸权与数字技术深度交织的时代，货币战争的战场已从印钞机转移至代码与区块链。中国对稳定币与RWA的禁令，绝非一时冲动，而是深思熟虑后的战略定锚。在这个地缘政治充满不确定性、金融工具日益武器化的世界，中国保持著高度清醒：金融安全是国家基石，货币主权不可让渡。

国家不缺区块链技术的储备，也不缺对效率的追求，但拒绝以牺牲稳定、让渡主权为代价的「伪金融创新」。当e-CNY通过mBridge在「一带一路」沿线畅行无阻，当万亿级的RDA驱动实体产业升级，当外贸企业不再受制于汇率的剧烈波动时，历史将证明：今日看似严酷的「铁幕」监管，实则是明日行稳致远的坚实基石。

这场博弈，中国下的是一盘宏大棋局。不争一时之得失，不图一币之涨跌，而是致力于构筑一个独立自主、服务实体的数字金融新秩序。

最后忠告：市场参与者切勿幻想国家会允许RWA绕过证券法监管。更不要幻想中国会走美国的「公私合营」之路，

本系列关于加密金融的探讨至此收尾。我们的目光将回归金融实体经济与大国战略。下期见。

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问