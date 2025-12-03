特朗普家族财富大缩水 Eric Trump旗下比特币公司单日暴泻近四成

被视为「特朗普概念股」、由特朗普次子Eric Trump联合创办的美国比特币公司（American Bitcoin Company，ABTC）股价于周二（2日）开市后随即下挫，开盘仅一分钟即急跌33%，不足半小时跌幅扩大至逾50%，并因为股价波动过大，多次触发熔断，最终收市跌38%，并较近一年高位累跌85%。此外，据彭博亿万富翁指数估算，自10月高位以来，特朗普家族透过加密项目及相关业务累积的财富缩水逾10亿美元（约78亿港元）。

相关概念币遭大幅抛售

据彭博报道，由特朗普及其儿子们共同创立的「世界自由金融」（World Liberty Financial），其WLFI币较9月初的高位已下跌51%，跌幅超过比特币及小型加密货币指数；由特朗普儿子推广的公司Alt5 Sigma（ALT5），因面临越来越多的法律问题，其股价已较近一年高位暴跌约85%。

此外，以总统夫人梅拉尼娅命名的迷因币（Meme Coins），亦较1月份的历史高位分别下跌了约90%和99%。

Eric Trump归咎于禁售期届满

面对股价单日大跌，Eric Trump随即在社交平台X上发文，将跌势归因于股票禁售期结束，而非市场疲弱。他更坚称，公司的基础实力无与伦比，并重申自己将「100%致力于领导这个行业」。