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NBA｜落选秀弃500万成全湖人 里夫斯效法般臣云班耶马为大局牺牲

篮球天地
更新时间：15:40 2026-07-14 HKT
发布时间：15:40 2026-07-14 HKT

湖人后卫里夫斯（Austin Reaves）落实以4年1.8亿美元续约，据报这位昔日「落选秀」为助球队腾出薪酬空间，主动放弃了500万美元。虽然数目不及早前大幅降薪的纽约人夺冠功臣般臣（Jalen Brunson）及马刺新星云班耶马（Victor Wembanyama），但考虑到其出身及从未签过顶薪大约，此举依然赢得外界高度尊重。

弃500万助紫金军团增兵

外媒报道，里夫斯原本有望签下一纸4年1.85亿美元的合约，但他最终选择「少收」500万美元，以4年1.8亿美元续留洛杉矶。这笔牺牲为湖人未来的薪资空间增添了宝贵的灵活性，令紫金军团有望在明年夏天动用「非缴税中产特例」引入新援，进一步增强阵容深度。

里夫斯降薪续约湖人。AFP
里夫斯降薪续约湖人。AFP
里夫斯降薪续约湖人。AP
里夫斯降薪续约湖人。AP
里夫斯降薪续约湖人。AP
里夫斯降薪续约湖人。AP
里夫斯效法般臣云班耶马为大局牺牲。AP
里夫斯效法般臣云班耶马为大局牺牲。AP

般臣云班耶马珠玉在前

球星主动降薪成就球队，近年在NBA屡见不鲜，最经典的例子莫过于今年的总冠军纽约人。主将般臣在2024年夏天为了让球队保持薪酬弹性，选择以4年1.56亿美元提前续约，足足放弃了最高可达5年2.69亿美元的顶薪，降薪高达1.13亿美元。正因他的伟大牺牲，纽约人才有空间网罗碧捷斯（Mikal Bridges）、唐斯（Karl-Anthony Towns）及艾鲁比（OG Anunoby）等夺冠功臣，最终修成正果，打破逾半世纪的冠军荒。

般臣在2024年主动放弃1.13亿美元续约纽约人。AFP
般臣在2024年主动放弃1.13亿美元续约纽约人。AFP
正是般臣的主动降薪，才让纽约人有空间组建这只冠军之师。AP
正是般臣的主动降薪，才让纽约人有空间组建这只冠军之师。AP

无独有偶，刚在总决赛饮恨的马刺超新星云班耶马，日前续约时亦选择了降薪。马刺原本可提供高达3.03亿美元的超级顶薪，但他最终签下5年2.52亿美元的新秀顶薪合约，放弃了5100万美元。

云班耶马今个休赛期同样选择降薪。路透社
云班耶马今个休赛期同样选择降薪。路透社

出身草根 牺牲更显情操

相比起般臣的1.13亿与云班耶马的5100万，里夫斯放弃的500万美元看似微不足道。然而，里夫斯当年只是一名无人问津的落选秀，职业生涯至今从未入选过全明星赛，亦从未签下过超级大合同。

对于一位出身草根、靠自己努力一步步爬上来的球员而言，500万美元绝对是一笔巨款。他愿意为球队大局著想而牺牲个人利益，这份无私精神与对球队的忠诚，绝对值得所有人致敬。

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