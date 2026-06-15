NBA总决赛｜东方亮完西方亮？「纽约大鲨鱼」与「上海纽约人」神同步封王！

纽约人昨日打破53年魔咒，威风凛凛地捧走NBA总冠军！而远在地球另一边的中国男子篮球职业联赛（CBA），上海大鲨鱼亦在日前终结了24年的锦标荒，强势登顶。这两支原本风马牛不相及的球队，竟然因为一连串的「神级巧合」，被眼利的网民戏称为「纽约大鲨鱼」和「上海纽约人」，究竟他们有多似？

首先，两队都是创造历史的「双冠王」！纽约人今季先拔头筹拿下季中举行的NBA杯，再一鼓作气赢下总冠军，成为NBA史上首支达成此创举的球队；无独有偶，上海大鲨鱼竟完美复制了这条「夺冠方程式」，一口气包揽了CBA史上首届季中俱乐部杯及总冠军。更夸张的是，两队连总决赛的赛果都仿佛「夹过度过」，双双以4:1的总比数击败对手，齐齐以「绅士横扫」的霸气姿态捧起最高荣誉！

除了奖杯拿到手软兼比数神同步，两队的「背景」也出奇地相似。纽约与上海同属世界上数一数二的超级大都会，绝对是名副其实的「大城市球队」。而且，两军近年在扩军方面同样毫不手软，豪气投入大量资金招兵买马，经历过阵痛期后，今季终于迎来大丰收。

不过，最令球迷津津乐道、直呼「神同步」的巧合，莫过于两队的波衫配色——竟然同样是极具标志性的橙色与蓝色！俗语有云「东方不亮西方亮」，但今次这两支球队却上演了一出「东方亮，西方也亮」的好戏！看来，这股横跨太平洋的「橙蓝双冠」旋风，绝对是今个篮球赛季最有趣的一段佳话！