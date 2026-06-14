NBA总决赛｜1米88矮脚虎击倒外星人！般臣狂轰45分膺全票FMVP 谱写「大卫战胜哥利亚」封王史诗

跨越半个世纪的漫长等待，象征无上荣耀的奥拜恩杯，终于要回到麦迪逊广场花园。谢伦般臣（Jalen Brunson）以一场载入史册的史诗级表演，完美诠释了何谓「纽约之王」。在今日上演的NBA总决赛第五战，这位身高仅1米88的般臣在客场落后16分的万丈深渊中只手擎天，全场狂轰45分，领军完成绝地反击，为纽约人终结长达53年的锦标荒。赛后，他毫无悬念地全票当选总决赛最有价值球员（FMVP），用极致的技术与不屈的斗志向世人宣告：在篮球的圣殿里，「大卫」亦能战胜「哥利亚」。

回首今届总决赛，FMVP的归属一度暗流涌动。首两战唐斯（Karl-Anthony Towns）锋芒毕露，第4战艾鲁比（OG Anunoby）的「上帝之手」补篮绝杀更令其呼声高唱入云；反观身为头号球星的般臣，却一度卷入效率下滑的舆论漩涡。然而，真正的王者总在生死关头拔剑，一切质疑，都在今场封王战的硝烟中灰飞烟灭。

个人英雄主义的只手遮天 齐名佐敦铸传奇

今仗出战41分钟的般臣，交出45分、3篮板及3助攻的统治级数据。下半场的他宛如战神附体，第三节独取14分吹响反攻号角；末节生死时刻，他更是视马刺2米24的「外星人」云班耶马（Victor Wembanyama）如无物，频频杀入禁区探囊取物，单节狂飙15分，以一己之力将分差蚕食殆尽，在客场彻底粉碎了对手的反扑希望。

这是一场彻头彻尾的「个人英雄主义」戏码——全场般臣27射14中（命中率52%），而队友合计仅60射17中（命中率28.3%）。他不仅凭一己之力扛起整支球队，更成为继「篮球之神」米高佐敦（Michael Jordan）后，NBA史上唯二能在总决赛夺冠战轰下45分的后卫。总结整个系列赛，场均32.6分、4.6次助攻及4.2个篮板，这张全票FMVP的成绩单，闪耀著无可挑剔的光芒。

大卫智取哥利亚 拯救联盟破偏见

单季包揽NBA杯MVP、东岸决赛MVP及总决赛MVP，般臣的成功，彻底粉碎了联盟对矮仔后卫的刻板印象。被誉为「地表最强175」的名宿小汤马士（Isaiah Thomas）在社交媒体激动致敬：「谢谢你，般臣！你挪去了联盟对小个子的偏见，证明了矮将一样能赢得天下。」

知名球评家史提芬A史密夫（Stephen A. Smith）更给予了极高评价，直言般臣击败云班耶马是「拯救了NBA」：「如果马刺夺冠，整个联盟都会陷入如何击败法国『外星人』的恐慌。但现在，一个没有逆天弹跳、身高仅6呎1吋的后卫，凭借著千锤百炼的球商与大师级的脚步登顶，这就是篮球最纯粹、最美好的答案。」

汗水浇灌冠军梦 铁汉柔情男儿泪

球场上杀伐果断的般臣，性格向来沉稳内敛。但在终场哨声响起、客场陷入死寂之际，这位铁汉终究难掩激动，任由热泪夺眶而出。「我已经说不出话了，这是我梦寐以求的一切。每当有人看扁我们，我们总能用行动回击。」

谈及末节那段如入无人之境的大爆发，他将荣耀归功于无数个挥汗如雨的孤独夏日：「我的自信，源于无人问津时的苦练。每次我拿到球，脑海中浮现的，都是独自在训练馆里打磨技术的日与夜。」当提及能与身为球队助教的父亲同享这份无上荣耀时，这位新科FMVP终忍不住哽咽。53年的等待，1米88的倔强，在这一刻化作了纽约城最动人的传奇。