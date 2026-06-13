NBA总决赛｜纽约人叫胡拒松懈 唐斯赞OG绝杀乃「上帝右手」 云班耶马：我哋只系输畀自己

NBA总决赛明日（周日）上演关键第五战，手握大比数3:1「叫胡」优势的纽约人，将作客圣安东尼奥挑战背水一战的马刺。纽约人上仗在落后29分的绝境下上演史诗式大逆转，士气如虹；不过众将赛前齐声呼吁切勿松懈，誓要一鼓作气终结系列赛。另一边厢，面临出局边缘的马刺新星云班耶马（Victor Wembanyama）则表示，坚信球队有能力大翻盘。

OG补篮成纽约英雄 唐斯：没有OG就没有God

回顾战况峰回路转的G4，纽约人凭借艾鲁比（OG Anunoby）最后关头的关键补篮绝杀，以107:106反胜马刺，写下总决赛史上最大逆转纪录。这记价值连城的补篮更让曼哈顿区将2026年6月11日命名为「OG阿奴诺比感谢日」。对此，OG谦虚表示：「每个人都告诉我这球意义重大，能成为这段历史的一部分，我非常感激。」

队友唐斯（Karl-Anthony Towns）对这记绝杀更是赞不绝口，直呼这是「上帝的右手」：「没有OG，就拼不出God（上帝）。从纽约体育史最佳时刻来看，这绝对名列前茅。」

纽约人拒绝松懈 视G5为「0:0」重新出发

虽然距离总冠军只差一步，但纽约人上下不敢怠慢。唐斯强调球队必须保持饥渴：「我们要把每场比赛当成0:0，带著赢下G1的那种绝望感去打。最难打的比赛，往往就是终结对手赛季的那一场，所以明仗我们必须拿出最好的表现。」赫特（Josh Hart）亦提醒球队必须改善入局慢的问题：「我们不能总是自己挖个大坑，然后再辛苦地爬出来。」

纽约人主帅米克布朗（Mike Brown）坦言，担心球队会因上仗的奇迹反胜而出现松懈：「出现少许松懈是人之常情，但我们必须专注当下。马刺是一支极具实力的球队，他们明仗必定会作困兽斗，这场比赛绝对是一场硬仗。」

惨遭29分逆转陷绝境 云班耶马：命运仍掌握在手中

至于被逼入绝境的马刺，上仗惨遭29分大逆转无疑是一大打击。主帅米治庄逊（Mitch Johnson）直言球队必须面对现实：「我们无法逃避1:3落后的事实，也无法逃避前四战其实都有机会赢波。我们还有很多地方需要改善。」

云班耶马：是我们自己击败了自己。AP

云班耶马：是我们自己击败了自己。AP

不过，球队核心云班耶马依然充满信心。被问到为何在1:3落后下仍相信能扭转乾坤时，云班耶马回应：「首先是我们具备这个能力。过去几场比赛证明了，根本没有人真正击败过我们，某程度上，是我们自己击败了自己。」他强调，球队的命运依然掌握在自己手中，明仗誓必在主场球迷面前力挽狂澜。