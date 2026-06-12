NBA｜字母哥凭歌寄意「我们在迈阿密」 希路取关热火 细佬「神助攻」爆交易玄机？

公鹿在经历了一个令人失望的赛季后，当家球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）与球队的「蜜月期」似乎已走到尽头。近期关于他离队的交易传闻甚嚣尘上，当中以将天赋带到迈阿密热火的呼声最高。更耐人寻味的是，「字母哥」日前在社交平台发文时，竟配上一段带有「迈阿密」字眼的歌词，仿佛意有所指。

字母哥离队或进入倒计时。AP

字母哥（中）离队或进入倒计时。AFP

字母哥离队或进入倒计时。路透社

回顾上季，公鹿仅录得32胜50负的惨淡战绩，黯然无缘季后赛。伤患缠身的「字母哥」全季仅披甲36场，季中已屡次传出他萌生去意的消息。虽然交易最终未能成事，但外界普遍认为他的公鹿生涯已步入倒数阶段。

IG凭歌寄意 歌词高呼「我们在迈阿密」

在「字母哥」最新上载至IG的相片中，分享了他早前赴摩纳哥观看F1赛车的花絮。不过，有眼利的网民发现，他为该帖文配上了著名饶舌歌手Drake的歌曲《Somebody Loves Me》片段，而该段歌词的开首正正唱道：「We in Miami turnin' up another notch（我们在迈阿密，再上一个层次）」。此举犹如火上加油，令转会传闻进一步升温。

字母哥在自己的IG似乎暗示自己的未来。IG截图

字母哥po歌意有所指？「We in Miami turnin' up another notch（我们在迈阿密，再上一个层次）。音乐APP截图

传热火提重磅报价 希路清空关注兼贴漏斗

据美国体育记者Evan Sidery报道，热火目前已正式向公鹿开出交易报价。据悉，热火摆上谈判桌的筹码相当丰厚，包括后卫泰莱希路（Tyler Herro）、中锋基尔韦亚（Kel'el Ware）、前锋占美查基斯（Jaime Jaquez Jr.）、尼高拉祖域（Nikola Jovic）、今年的首圈13号签以及未来的选秀权，务求打动公鹿放人。

巧合的是，被视为交易核心筹码的希路，昨日在个人IG上载了训练照片，并耐人寻味地配上两个「漏斗」的表情符号。更惹人遐想的是，网民翻查希路的IG关注列表，发现他已悄悄取消关注热火队的官方帐号；而他的弟弟奥斯汀希路（Austin Herro）更在评论区留下了一张「公鹿」的图片，种种迹象似乎都在暗示这宗重磅交易正在酝酿中。

希路IG配文两个时间沙漏。IG截图

希路细佬在评论区暗示大哥未来去向。希路IG截图

希路已经取消关注热火。IG截图

「字母哥」日前才刚刚结束其首次香港行，想必这位NBA超级巨星最终情归何处，将成为今夏休赛期最具话题性的焦点。