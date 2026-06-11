NBA总决赛｜纽约人惊天逆转马刺创历史 领先3:1距53年首冠仅差一步

纽约人在在周三NBA总决赛第4场上演惊天逆转，于最多落后29分之下，凭借前锋艾鲁比（OG Anunoby）在比赛仅剩1.2秒时补中绝杀，以107:106惊天逆转圣安东尼奥马刺，创下总决赛最大逆转纪录，场数领先3:1，距离半个世纪以来的首座总冠军仅差一步之遥！

创总决赛史上最大逆转纪录

今场作客的马刺在比赛初段反客为主，上半场火力全开，半场结束时已取得27分的惊人领先优势。进入第三节，马刺更一度将比数拉开至81:52，领先优势达到全场最高的29分。

在所有人都以为马刺将会扳平大比数之际，纽约人却展开了不可思议的反击。根据NBA自1997年开始记录每节详细数据以来，此前总决赛的最大逆转纪录是2008年波士顿塞尔特人对洛杉矶湖人时克服的24分落后。然而，今夜的纽约人彻底将历史改写，完成了总决赛史上前无古人的29分大逆转！

艾鲁比1.2秒补篮完成致命绝杀

纽约人的反扑由后卫谢伦宾臣（Jalen Brunson）吹起号角，他全场狂轰36分，带领球队在下半场疯狂蚕食分差；另一夺冠功臣艾鲁比同样表现神勇，交出个人季后赛代表作的33分。

比赛最后关头进入白热化。在最后一次进攻中，般逊在外线尝试三分绝杀不中，但埋伏在禁区的阿奴诺比凭借惊人的弹跳力，在比赛仅剩1.2秒时于人群中将皮球补中入网！随著马刺最后一击无功而返，纽约人奇迹地以一分之差险胜。

总决赛第五战将于周六移师圣安东尼奥举行，手握三个冠军点的纽约人，誓要在客场高举自1973年以来的首座总冠军奖杯，为这段奇迹之旅画上完美句号！