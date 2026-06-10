NBA｜占士成时代杂志最具影响力100人 重提退休：当不再热爱自然会离开

NBA巨星勒邦占士近日获《时代杂志》入选为首届百大体育影响力人物及封面人物，被称为世纪运动员，他在受访中提到退休，指取决于内心，并说当自己不爱的时候就会离开，并重提和儿子同场征战，是他取得过最好的成就。

占士谈退休：这取决于心态

效力湖人现年41岁的占士今季以季后赛次轮完结生涯的第23个赛季，他的来季去向亦成为外界焦点，而他早前接受《时代杂志》访问时，再被问到打算征战到什么时候时，占士则表示：「这取决于心态。」并指出：「心之所向，身之所往。如果我不再热爱在比赛日提前五个小时到达球馆开始准备，如果我不再热爱提前两个半小时到达训练场，那我就知道我肯定要放弃了，因为那样我就会开始欺骗球赛。」今季占士虽然体能上有明显下滑，但仍交出20.9分、6.1篮板和7.2助攻，据指湖人正积极促成占士续约，但同一时间亦有多支球队正追逐这位球星。

占士视与布朗尼同场打波为最棒成就

而提到他经常会被外界用他和米高佐敦之间谁才是GOAT，而占士则轻松指：「在佐敦时代成长的人肯定会说是佐敦，而在占士时代成长的人还是会说是佐敦。」占士认为每个人都会有自己的看法，而他认为自己只需做好自己。占士在2003进入联盟，当时他的大儿子布朗尼还未出世，而如今他们更一同效力湖人，并首次在NBA中完成父子助攻，对此占士说：「在我篮球生涯中做过的所有事情里，这是我取得过的最棒的成就。」