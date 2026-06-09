NBA总决赛｜无惧纽约人魔鬼主场 云班耶马笑做纽约新公敌：「都系杨格劲啲！」

顶住麦迪逊花园广场漫天狂嘘与挑衅，马刺当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）在总决赛第三战交出统治级表现，带领球队作客险胜纽约人。当被问及是否已成为纽约球迷眼中的新公敌时，这位法国长人幽默爆出一句：「论做『纽约反派』，都系杨格（Trae Young）劲啲！」

"I'm nowhere near Trae Young level though." 😂



Wemby on being New York's newest villain. pic.twitter.com/rq5IHYPZ9R — SportsCenter (@SportsCenter) June 9, 2026

云班耶马自认「拉仇恨」不如杨格

云班耶马今仗发挥八面玲珑，交出32分、8篮板、6助攻及3封阻的全能数据。比赛期间，他更一度推搡纽约人当家球星般臣（Jalen Brunson），此举瞬间辣㷫全场球迷，嘘声震耳欲聋。翻查历史，上一位在麦迪逊花园广场享受如此「星级待遇」的球员，已要数到2021年的杨格。当年还效力鹰队的他，不仅在投入绝杀球后向全场做出「收声」手势，更在淘汰对手一刻于中圈鞠躬挑衅，自此沦为纽约客逢见必狂嘘的「头号公敌」。

杨格面对纽约人球迷全场嘘声做出「收声」手势，正式成为纽约公敌。YouTube影片截图

杨格一直是纽约球迷的「最爱」。NBA官网图片

杨格一直是纽约球迷的「最爱」。NBA官网图片

云班耶马自认「拉仇恨」不如杨格。AFP

面对主场球迷排山倒海的敌意，这位法国长人赛后却展现出超龄的从容。被问到是否已准备好接棒，成为纽约球迷眼中的新一代「大反派」时，云班耶马幽默笑纳这份「另类赞美」：「我想是的，但论到『拉仇恨』的功力，我自问还远未及杨格这位『终极大魔王』的级别。作客打季后赛就像是五打六，但正正是这种全场想将你生吞活剥的逆境，才最能检验出一支球队的真正含金量。」

云班耶马自认「拉仇恨」不如杨格。AFP

般臣受犯规困扰。路透社

纽约人主场失守。AFP

马刺扳回一城。AFP

靠画画减压 巨汉写生反差萌

有别于上仗尾段的慌乱，云班耶马今场打得条理分明。他透露，这几天在繁华喧闹的纽约，自己的备战秘诀竟然是「佛系放空」：「季后赛就像一场风暴，让人喘不过气。有时候我甚至不急著去翻看比赛录像，而是需要一点时间让大脑彻底关机重启。」更有趣的是，有球迷捕捉到这位身高2米24的巨汉，竟然悠闲地坐在纽约公园里写生，画面反差感十足！他赛后笑著证实自己确实在「搞艺术」：「没错，我画了公园里的雕像，老实说，我的画工还真是不错呢！这能让我找回内心的平静。」

少林寺魔鬼特训见真章

除了心理上的「文艺」调整，休赛期的魔鬼特训亦成为他撑过高强度比赛的关键。云班耶马回忆起夏天远赴「少林寺」闭关修炼的苦况：「当时在训练场上一圈又一圈地跑，大腿后侧肌肉像火烧一样痛。今晚连续在场上拼搏25分钟，我再次感觉到那种熟悉的灼烧感。身体对抗层面的准备，确实是拉开差距的关键。」

今仗球证判罚惹争议。AFP

马刺和纽约人的比赛十分激烈。AFP

云班耶马带队客场取胜。路透社

赞卡素大心脏 赢波靠防守沟通

谈到今场能咬紧牙关拿下胜利的关键，云班耶马归功于防守端的沟通：「我们明确了防守策略，知道谁去防守谁才是最优解。在场上早做准备，并在观察到变化时及时提醒队友。」

云班耶马（左）和卡素（右）合力攻下55分。AP

卡素（左）今仗对于般臣（右）的防守卓有成效。路透社

纽约人和马刺的比赛每球必争。AP

卡素（Stephon Castle）今仗的发挥同样亮眼，他全场比赛录得23分、5个篮板和5次助攻的数据，对于般臣的防守效果亦有目共睹。对于队友卡素在末段顶住全场干扰，射入关键三分并两罚全中，云班耶马赞不绝口：「他或许是我们阵中球风最成熟的球员。他以前就经历过大场面，所以我对他的表现毫不意外。」被问到卡素主射关键罚球时的窒息气氛，云班耶马霸气表示：「我其实根本听不到观众的嘈杂声，我当时全神贯注准备拼抢进攻篮板，以防他射失，不过最后证明我是多虑了。」

此外，云班耶马亦特别点名赞扬今仗手感一般、但交出全队最高8次助攻的霍斯（De'Aaron Fox）：「我们对他的信任是毋庸置疑的，他是最值得信赖的球员之一，为我们带来了赢波所需的一切。」