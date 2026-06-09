Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA总决赛｜球证判罚惹争议 纽约人主帅扯火轰罚球悬殊

篮球天地
更新时间：13:27 2026-06-09 HKT
发布时间：13:27 2026-06-09 HKT

马刺在麦迪逊花园广场艰难抢下一场胜利，在七场四胜赛制下，将总决赛比数追近至1:2。纵观全场比赛，两军角力十分激烈，身体碰撞频繁，惟今仗球证的判罚尺度却成为赛后焦点，更有声音直指球证有些「抢戏」。赛后，纽约人主帅米克布朗（Mike Brown）在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满，直言：「我从来没有想过会在NBA总决赛见到这种情况！」

翻查数据，今场比赛有一项数据极为悬殊：下半场马刺共获得24次罚球，大幅抛离纽约人的8次。单是第四节开赛首分钟，纽约人便被连吹3次犯规，令主帅米克布朗大为光火。

米克布朗直斥判罚不公

「首先，我想澄清一件事。马刺表现得很主动，拼下了这场胜利。」米克布朗在赛后记者会上先礼后兵，但随即话锋一转：「但我必须说，我从没想过自己会在NBA总决赛中，看到一支球队在下半场获得24次罚球，而另一队只有8次。我很少抱怨球证的罚球公平性，马刺是一支伟大的球队，这毫无疑问。但如果我们第四战还是这样，下半场给他们24次罚球而我们只有8次，这将大大降低我们的赢波机会。也许我们确实犯规了，但他们同样也有犯规。」

纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AFP
纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AFP
纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AP
纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AP
纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AP
纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AP

米克布朗续指，球证原本有很多机会可以平衡双方的罚球次数。「我们今晚打得不好，马刺打得非常出色。但下半场让对手拿到24次罚球，面对一支强队，这种劣势实在难以克服。」

除了抱怨球证，米克布朗亦承认球队自身存在问题：「我们在进攻端陷入了本季罕见的停滞，导致出现13次失误。在总决赛中，你出现13次失误而对方只有8次，并且对方利用这13次失误拿了21分，而我们只拿到7分，比赛自然会变得非常艰难。」他强调，球队在开局及下半场初段打得太被动，防守端亦未能把控好细节。「这是一场只差4分的比赛，直到最后关头都只是一个回合的差距，这种罚球差距真的太难去克服了。」

众将拒赖球证 唐斯认失误累事

全场比赛，马刺共获得32次罚球，而纽约人则有22次。尽管主帅对判罚大感不满，但纽约人众将却未有将输波责任全推给球证。

据美国记者透露，当唐斯（Karl-Anthony Towns）及赫特（Josh Hart）被问及米克布朗对球证的评论时，唐斯直接打断了提问，并明确指出纽约人输波并非因为球证，而是球队自己一次次的失误，将胜利拱手相让。至于主将般臣（Jalen Brunson）谈到罚球次数的差距时，更坦言：「我们确实犯了很多次规。」而今仗攻入28分的艾鲁比（O.G. Anunoby）在受访时则显得颇为无奈：「那些犯规，我想这就是今天比赛的走势吧。这确实影响了节奏，你只能应对，保持职业素养并随时准备好上场。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
4小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
21小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
6小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
23小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
15小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
3小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
7小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
2小时前