NBA总决赛｜球证判罚惹争议 纽约人主帅扯火轰罚球悬殊

马刺在麦迪逊花园广场艰难抢下一场胜利，在七场四胜赛制下，将总决赛比数追近至1:2。纵观全场比赛，两军角力十分激烈，身体碰撞频繁，惟今仗球证的判罚尺度却成为赛后焦点，更有声音直指球证有些「抢戏」。赛后，纽约人主帅米克布朗（Mike Brown）在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满，直言：「我从来没有想过会在NBA总决赛见到这种情况！」

翻查数据，今场比赛有一项数据极为悬殊：下半场马刺共获得24次罚球，大幅抛离纽约人的8次。单是第四节开赛首分钟，纽约人便被连吹3次犯规，令主帅米克布朗大为光火。

米克布朗直斥判罚不公

「首先，我想澄清一件事。马刺表现得很主动，拼下了这场胜利。」米克布朗在赛后记者会上先礼后兵，但随即话锋一转：「但我必须说，我从没想过自己会在NBA总决赛中，看到一支球队在下半场获得24次罚球，而另一队只有8次。我很少抱怨球证的罚球公平性，马刺是一支伟大的球队，这毫无疑问。但如果我们第四战还是这样，下半场给他们24次罚球而我们只有8次，这将大大降低我们的赢波机会。也许我们确实犯规了，但他们同样也有犯规。」

纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AFP

纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AP

纽约人主帅米克布朗在记者会上花了近5分钟大吐苦水，对球证的判罚表达强烈不满。AP

米克布朗续指，球证原本有很多机会可以平衡双方的罚球次数。「我们今晚打得不好，马刺打得非常出色。但下半场让对手拿到24次罚球，面对一支强队，这种劣势实在难以克服。」

除了抱怨球证，米克布朗亦承认球队自身存在问题：「我们在进攻端陷入了本季罕见的停滞，导致出现13次失误。在总决赛中，你出现13次失误而对方只有8次，并且对方利用这13次失误拿了21分，而我们只拿到7分，比赛自然会变得非常艰难。」他强调，球队在开局及下半场初段打得太被动，防守端亦未能把控好细节。「这是一场只差4分的比赛，直到最后关头都只是一个回合的差距，这种罚球差距真的太难去克服了。」

众将拒赖球证 唐斯认失误累事

全场比赛，马刺共获得32次罚球，而纽约人则有22次。尽管主帅对判罚大感不满，但纽约人众将却未有将输波责任全推给球证。

据美国记者透露，当唐斯（Karl-Anthony Towns）及赫特（Josh Hart）被问及米克布朗对球证的评论时，唐斯直接打断了提问，并明确指出纽约人输波并非因为球证，而是球队自己一次次的失误，将胜利拱手相让。至于主将般臣（Jalen Brunson）谈到罚球次数的差距时，更坦言：「我们确实犯了很多次规。」而今仗攻入28分的艾鲁比（O.G. Anunoby）在受访时则显得颇为无奈：「那些犯规，我想这就是今天比赛的走势吧。这确实影响了节奏，你只能应对，保持职业素养并随时准备好上场。」