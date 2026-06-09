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NBA总决赛｜云班耶马全能发威破纽约人13连胜 马刺作客险胜扳回一城

篮球天地
更新时间：12:35 2026-06-09 HKT
发布时间：12:35 2026-06-09 HKT

NBA总决赛烽烟再起，战火蔓延至纽约麦迪逊花园广场。背水一战的圣安东尼奥马刺展现无比韧劲，凭借当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）交出32分、8篮板、6助攻及3封阻的「全能数据」，带领球队作客以115:111惊险击败纽约人。马刺此役不仅打破对手季后赛13连胜的不败金身，更在七场四胜制的系列赛中，将总比数追近至1:2，力保争冠悬念。

纽约人第二节轰42分

马刺今仗开赛即反客为主，首节火力全开建立33:22的双位数优势。然而，纽约人展现出顽强斗志，第二节大举反扑，单节狂轰42分，净胜对手18分之多。主队在首节落后11分的劣势下，半场成功逆转，带著7分领先优势返回更衣室。

双方陷激烈拉锯

换边后，战况犹如首两战的翻版，双方陷入激烈拉锯，比分交替领先，两军角力厮杀至最后一刻。纽约人主将般臣（Jalen Brunson）纵使受犯规问题困扰，仍交出32分、5篮板及5助攻的亮眼成绩单；队友艾鲁比（O.G. Anunoby）亦贡献28分，更在末段关键时刻顶住防守压力轰入三分球，为球队保住一线生机。

马刺和纽约人的比赛十分激烈。AFP
马刺和纽约人的比赛十分激烈。AFP
艾鲁比（白衫）最后时刻顶住哈柏（黑衫）的防守射入续命三分。AFP
艾鲁比（白衫）最后时刻顶住哈柏（黑衫）的防守射入续命三分。AFP
艾鲁比今仗在攻防两端都有亮眼发挥。AP
艾鲁比今仗在攻防两端都有亮眼发挥。AP

云班耶马将功补过

不过，年轻的马刺汲取了上仗末段致命失误的教训，在第四节与纽约人角力中，成功将微弱优势保持到完场。主将云班耶马曾在第二战尾段的致命失误扼杀了马刺的赢波希望，但他今仗未有重蹈覆辙，全场甚少犯错。他在决胜的第四节独取10分，为马刺建立起足够的领先缓冲，成功抵挡住般臣又一次的绝地反击。

云班耶马全能发挥帮助球队艰难客场取胜。AFP
云班耶马全能发挥帮助球队艰难客场取胜。AFP
般臣今场比赛遭遇严防死守。AP
般臣今场比赛遭遇严防死守。AP
般臣（右）受困于犯规，依然射落32分。AFP
般臣（右）受困于犯规，依然射落32分。AFP
哈柏后备出场贡献稳定。路透社
哈柏后备出场贡献稳定。路透社

今仗赢波最大功臣云班耶马刻意减少持球与外线浪投，频频强攻内线撕裂对手防线；加上后备上阵的一年级新秀哈柏（Dylan Harper）展现出超越年龄的成熟，稳定贡献13分、9篮板及4助攻，成为球队的赢波奇兵。马刺最终在惊涛骇浪下作客奏捷，将比数追至1:2，延续了总决赛的悬念。

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