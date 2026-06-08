NBA总决赛｜纽约人相隔27年主场迎总决赛 门票炒至逾百万 特朗普将到场观战

NBA总决赛第三战明早战火重燃，纽约人带著场数2:0的优势，相隔27年终回师主场麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）出战总决赛。这场全美瞩目的焦点大战掀起疯狂炒风，最贵的场边座位门票已炒至突破14万美元（约109万港元）天价，连同美国总统特朗普（Donald Trump）破天荒亲临观战，令赛事热度爆灯。

「山顶位」索价逾4万

纽约人早前出人意表地连赢两场作客赛事攻克马刺，目前在七场四胜制下形势大好。久违27年的总决赛主场气氛，令门票一票难求。据NBA官方合作票务平台Ticketmaster显示，明早一战最平的「山顶位」已索价高达5,335美元（约41,798港元）；最贵的场边座位更突破14万美元大关，相当夸张。

14万美元场边票的模拟视角。Ticketmaster官网截图

最平「山顶位」的模拟视角。Ticketmaster官网截图

总统破天荒督师 星光熠熠撑主队

除门票炒至天价，今仗麦迪逊广场花园的观众席亦星光熠熠。美国总统特朗普将亲临现场观战，成为史上首位观看NBA总决赛的现任美国总统。有趣的是，有美媒翻出特朗普的「睇波旧照」，原来早于1991年3月，他已曾与前妻梅普尔斯（Marla Maples），以及在经典美剧《老友记》（Friends）中饰演Ross和Monica父亲的著名影星艾略特高特（Elliott Gould），一同坐在麦迪逊广场花园的场边，观看纽约人对太阳的赛事。如今以总统身分重临旧地，别具话题性。

特朗普（中）在1991年曾与前妻梅普尔斯（右），著名影星艾略特高特（坐），一同坐在麦迪逊广场花园的场边观赛。AP

至于著名导演史碧李（Spike Lee）及当红影星添麦菲查洛美（Timothée Chalamet）等纽约人「死忠」星级球迷，料亦不会缺席这场历史性战役。

为配合总统到访，场馆方面将与美国特勤局联手，大幅提升现场保安级别。比赛当日将严格实施「禁袋令」，大会强烈呼吁球迷最少提早两小时抵达场馆，预留充足时间进行安检入场，以免错过开赛时刻。