NBA｜勒邦占士游艇打高尔夫惹祸 意大利消费者协会提交投诉 恐面临监禁罚款风险

NBA巨星勒邦占士近日在社交媒体分享一段在意大利卡布里岛海岸游艇上将高尔夫球击入大海的影片，岂料娱乐变闹剧。意大利消费者协会Codacons坎帕尼亚分会周五（5日）正式向刑事检察官提交投诉，指占士的行为可能违反当地环保法例，一旦被控告而罪成，这位篮球传奇可能面临两至六年监禁及高达10万欧罗(约90万港元)罚款。

LeBron casually golfing off the coast of Italy while Kendrick Lamar plays in the background pic.twitter.com/dbKc4tu59X — NBARetweet (@RTNBA) June 3, 2026

环保争议升温 协会质疑高尔夫球是否可降解

占士一直是高尔夫球爱好者，曾表示退役后希望投身这项运动。占士的挥杆技术亦成为网民笑柄，许多球迷在评论区嘲笑其动作生硬，水平远未达到职业水准。 而他今次在卡布里岛度假时向海中击球的举动，触发大批球迷不满。有人担心高尔夫球为塑胶制造，会加剧海洋污染。

然而事件迅速升级至法律层面。Codacons坎帕尼亚分会负责人、律师马基治（Matteo Marchetti）表示，已将案件移交拿坡利检察官办公室，以确定所用高尔夫球是否可生物降解，或会否对环境构成潜在威胁。他指出，根据意大利刑法，任何非法对生态系统、生物多样性或动植物造成重大、可衡量损害的人，可被判监两年至六年，以及罚款1万至10万欧罗(约90万港元)。若损害发生在保护区内，处罚更可增加50%。马尔凯蒂说：「我们的目的只想找出是否使用了不会污染卡布里岛清澈水域的球类。」