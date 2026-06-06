NBA总决赛｜作客领先2:0平佐敦公牛神迹 纽约人豪言回麦迪逊广场夺冠

纽约人距离半个世纪以来的首座总冠军仅差两场胜仗！在周五进行的NBA总决赛第二战，纽约人作客凭借核心谢伦般臣（Jalen Brunson）在最后关头顶住压力投进关键罚球，以105:104险胜马刺，场数领先2:0。纽约人更成为了NBA历史上第三支在总决赛作客连赢首两场的球队，一众主力赛后豪言要回到纽约主场，在球迷见证下高举总冠军奖杯！

追平佐敦公牛、奥拉祖云火箭神迹

在总决赛作客连赢两场有多难？在NBA历史长河中，此前仅有两支球队能做到这一壮举，分别是1993年由「波神」米高佐敦领军的公牛，以及1995年由「大梦」奥拉祖云带领的火箭，而这两支传奇球队最终均顺利夺得该届总冠军；纽约人很有机会复刻传奇登上总冠军宝座。

如今，寻求自1973年以来首座总冠军的纽约人，已一只脚踏上了冠军领奖台。队中主力中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）赛后兴奋地表示：「纽约市准备好了，球迷准备好了，能量也到位了，我们找到了赢球的方法！」主教练麦布朗（Mike Brown）亦惊叹这是一场伟大的比赛。此役过后，纽约人在季后赛已录得13连胜，创下NBA历史上第二长的单季季后赛连胜纪录。

云班耶马致命失误

今场比赛过程峰回路转。纽约人在第四节中段曾一度领先14分，但顽强的马刺在末节疯狂反扑，打出一波14:0的攻势抹平分差。马刺新星云班耶马（Victor Wembanyama）在比赛还剩57秒时完成「2+1」，更助马刺以104:102反超先。关键时刻，首战功臣谢伦般臣挺身而出，先投进中距离两分追平。随后云班耶马在最后关头出现致命传球失误，宾逊抢得球权并博得犯规，在比赛仅剩9.5秒时稳稳罚入领先的一球。

随著云班耶马最后一记绝杀中距离跳投弹框而出，纽约人成功将胜利带走。唐斯全场交出21分及13个篮板，宾逊与碧捷斯（Mikal Bridges）则各取20分；而空砍29分的云班耶马赛后只能无奈表示：「我们无法改变过去，我们已经在考虑第三场了。」

