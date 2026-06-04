NBA总决赛｜疯狂球迷突入球场求自拍 云班耶马笑笑口配合 罗宾逊睇到「O晒嘴」（有片）

NBA总决赛激战正酣，但在气氛紧张的第四节却出现了令人忍俊不禁的一幕。一名球迷突然冲入球场，直奔马刺当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）要求合照。面对这位「不速之客」，云班耶马非但没有生气，反而大方地对著镜头展露迷人笑容。赛后这位法国超新星笑言，自己也是头一遭遇到这种奇景。

FAN RAN ON THE COURT TO TAKE A SELFIE WITH WEMBY 😭😭 pic.twitter.com/RjQ1dCxVC8 — NBACentel (@TheNBACentel) June 4, 2026

云班耶马（左）笑笑口配合 罗宾逊（右）睇到「O晒嘴」。X影片截图

一名狂热球迷进入赛场和云班耶马合影。AFP

一名狂热球迷进入赛场和云班耶马合影。AFP

一名狂热球迷进入赛场和云班耶马合影。AFP

事发在赛况白热化的第四节，当时纽约人主将般臣（Jalen Brunson）宛如超级英雄上身，在比赛剩下6分28秒时单人匹马连轰7分，带领球队打出一段7:0的攻势将分差拉开。正当全场神经紧绷之际，一位身穿黑衫的球迷突然突破保安防线冲入球场，高举手机要与云班耶马自拍。在这剑拔弩张的时刻，云班耶马竟然相当配合地望著镜头微笑，就是不知道这位疯狂球迷最终有没有成功拍下这张「神级合照」。

更惹笑的是，转播镜头捕捉到了纽约人中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson）的真实反应。眼见有球迷闯入球场与对手合照，这位高佬当场「睇到O晒嘴」，一脸茫然的表情仿佛在问：「发生咩事？咁都得？」，与云班耶马的淡定形成强烈对比，场面十分逗趣。

赛后记者会上，这段小插曲自然成为传媒焦点。云班耶马对此一笑置之：「我从未遇过这种情况，当时真的不知道该给甚么反应。这实在令我太惊讶了，愕然程度几乎和我上次看到有蝙蝠飞入球场时一样！」

提到蝙蝠，相信不少马刺老球迷都会会心微笑——毕竟马刺名宿真路比利（Manu Ginobili）当年就曾在主场比赛时，展现过徒手击落误闯球场蝙蝠的「神技」。看来马刺主场总是充满「奇人异事」的优良传统，如今也顺利传承到了云班耶马身上。