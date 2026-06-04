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NBA总决赛｜般臣带伤轰30分演「王者归来」 纽约人G1逆转马刺拔头筹（有片）

篮球天地
更新时间：12:50 2026-06-04 HKT
发布时间：12:50 2026-06-04 HKT

NBA迎来今季最终章，经历七场激战的马刺坐镇主场，迎战以逸待劳的纽约人。纽约人今仗成功克服下半场落后14分的劣势，凭借主将般臣（Jalen Brunson）在两度遭遇伤患的情况下依然狂轰30分，并在最后时刻射入高难度中投「杀死比赛」，最终作客以105:95反胜圣安东尼奥马刺。纽约人豪取季后赛12连胜，今季对阵马刺的战绩亦来到3胜1负。

般臣伤出无碍 单骑连轰9分定胜局

纽约人自香港时间5月26日横扫骑士晋级后便一直休战，久疏战阵下，今仗开局明显入局较慢。反观马刺刚与雷霆经历惨烈的「抢七」大战，甫开赛便更早进入状态，下半场更一度领先至14分。纽约人核心般臣在上半场先是撞伤膝盖，其后又扭伤脚踝，一度需要返回更衣室治理；但他下半场上演「王者归来」，在第四节双方战至86:86平手之际，单人匹马连轰9分，末节砍下13分一举奠定胜局。

般臣（中）带伤轰30分。路透社
般臣（中）带伤轰30分。路透社
般臣两度遭遇伤病。路透社
般臣两度遭遇伤病。路透社
般臣上半场两度遭遇伤病。AFP
般臣上半场两度遭遇伤病。AFP

马刺体能见底 云班耶马致命失误

至于主队马刺今仗明显受体能下降影响，整体状态平平，外围失准全队三分球43射仅11中，命中率低至25.6%。首战总决赛的超级新星云班耶马（Victor Wembanyama）虽然交出26分及12个篮板的「双双」数据，但全场21投仅6中手感冰冷，加上最后时刻运球出现致命失误，直接断送球队反胜希望。

云班耶马最后时刻出现失误，葬送比赛。AFP
云班耶马最后时刻出现失误，葬送比赛。AFP
云班耶马（右）今仗体力见底。AFP
云班耶马（右）今仗体力见底。AFP
马刺失去总决赛主场优势。AFP
马刺失去总决赛主场优势。AFP

纽约人化身克星 破马刺G1不败金身

纽约人赢波后强势取得季后赛12连胜，追平NBA史上单届季后赛第二长的连胜纪录（与1999年的马刺并列，仅次于2017年勇士的开局15连胜）。同时，他们亦创下连续7场季后赛作客赢对手双位数的壮举。值得一提的是，纽约人今季面对马刺已取得3胜1负的佳绩，俨然成为对手的「克星」；今仗他们更成为史上首支在总决赛G1击败马刺的球队，一举打破了后者此前在总决赛首战6胜0负的不败金身。

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