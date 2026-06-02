NBA季后赛｜纽约人相隔27年重返季后赛决赛 市长马姆达尼签行政命令儿童可以熬夜睇波

NBA季后赛决赛香港周四开打第一场，由马刺对上纽约人争夺最终的总冠军宝座，同时今次亦是纽约人相隔27年再度重返季后赛决赛舞台，全城隆重其视，纽约市市长马姆达尼(Zohran Mamdani)周一签署一则特殊行政命令，废除儿童就寝时间，令儿童都可以晚上看球赛支持球队。

马姆达尼废除儿童上床 倾全市上下之力撑纽约人

纽约人睽违27年再闯季后赛冠军战，兼重现1999年冠军战戏码，再斗马刺争夺最终的冠军宝座，27年前纽约人以1:4无缘捧杯，今季由般臣(Jalen Brunson)带领演复仇战，而纽约全市上下已为支持纽约人准备就绪。多年来联盟为兼顾西岸收视及黄金时段，开打时间较晚，对学童并不友善，而纽约市巿长马姆达尼周一宣布一项行政命令，在一众学童见证下废除儿童就寝时间，行政命令中指：「对于所有年龄段的纽约市民来说，支持纽约人冲击总冠军都非常重要。就寝时间不应该妨碍纽约最可爱的孩子们为球队加油助威，观看这场历史性总决赛的每一秒。」马姆达尼也指出：「身为市长，你不得不做出许多艰难的决定。但这并非其中之一。」

Today, I signed an Executive Order temporarily repealing bedtimes in the City of New York so that kids of all ages can watch our team in the NBA Finals.



As Mayor, you’re forced to make many difficult decisions. This was not one of them.



Go Knicks. pic.twitter.com/DqjNtVh17h — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 1, 2026

虽然学童已获纽约市批准可以熬夜，但现实是纽约市的学校要到6月26日才开始放暑假，在没有宣布停课下意味小球迷要熬夜后上学。