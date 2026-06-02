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NBA季后赛｜纽约人相隔27年重返季后赛决赛 市长马姆达尼签行政命令儿童可以熬夜睇波

篮球天地
更新时间：13:46 2026-06-02 HKT
发布时间：13:46 2026-06-02 HKT

NBA季后赛决赛香港周四开打第一场，由马刺对上纽约人争夺最终的总冠军宝座，同时今次亦是纽约人相隔27年再度重返季后赛决赛舞台，全城隆重其视，纽约市市长马姆达尼(Zohran Mamdani)周一签署一则特殊行政命令，废除儿童就寝时间，令儿童都可以晚上看球赛支持球队。

马姆达尼废除儿童上床 倾全市上下之力撑纽约人

纽约人睽违27年再闯季后赛冠军战，兼重现1999年冠军战戏码，再斗马刺争夺最终的冠军宝座，27年前纽约人以1:4无缘捧杯，今季由般臣(Jalen Brunson)带领演复仇战，而纽约全市上下已为支持纽约人准备就绪。多年来联盟为兼顾西岸收视及黄金时段，开打时间较晚，对学童并不友善，而纽约市巿长马姆达尼周一宣布一项行政命令，在一众学童见证下废除儿童就寝时间，行政命令中指：「对于所有年龄段的纽约市民来说，支持纽约人冲击总冠军都非常重要。就寝时间不应该妨碍纽约最可爱的孩子们为球队加油助威，观看这场历史性总决赛的每一秒。」马姆达尼也指出：「身为市长，你不得不做出许多艰难的决定。但这并非其中之一。」

虽然学童已获纽约市批准可以熬夜，但现实是纽约市的学校要到6月26日才开始放暑假，在没有宣布停课下意味小球迷要熬夜后上学。

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