NBA｜居利签约中国品牌李宁 据报代言合约长达10年

勇士超级巨星控卫史提芬居利(Stephen Curry)去年11月与运动品牌Under Armour结束过去长达13年的合作，周一「咖喱仔」宣布与中国运动品牌李宁签约，据指代言合约长达10年，并涵盖除篮球外多个领域。

The partnership of a lifetime. pic.twitter.com/PtnTakEf4a — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 1, 2026

居里签约中国品牌李寜，据报代言合约长达10年。AP

居利签约李宁 产品甚至涵盖高尔夫球

居利去年与代言超过10年的Under Armour宣布分手，代言自由身的他去季每场亮相会穿什么鞋亦成焦点，这位联盟超级巨星的下个代言落脚点亦引起讨论，周一居里在社交媒体宣布签约李宁，他在影片中指这不仅是一份球鞋合约而是一个一生的合作，他亦在声明中指选择李宁除了是因为品牌的影响力外，在自由穿鞋时球鞋的品质和舒适度亦令他印象深刻。

代言自由身的居里去季每场亮相会穿什么鞋亦成焦点。AP

据ESPN名记查拿尼亚(Shams Charania)报导指居利及其品牌Curry Brand今次与李宁签约10年，更涵盖多个层面，其中居利将拥有个人品牌的决定权，而产品线除了涵盖个人签名篮球鞋及休闲款式外，另外亦会推出居利另一热爱的运动高尔夫球的系列产品。