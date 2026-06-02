NBA｜雷霆西决饮恨爆薪酬危机 雷霆总经理面临「哈登式」抉择

西岸决赛「抢七」大战终场哨响，马刺全员欢呼著涌入球场，雷霆球员则低著头黯然走向球员通道。这不仅是一次简单的季后赛失利，更意味著雷霆「新秀红利时代」正式划上句号。

从下季开始，两笔顶薪合约将同时生效：谢伦威廉士（Jalen Williams）和贺姆格连（Chet Holmgren）的年薪，将从今季的658万和1,373万美元，同步暴涨至4,125万美元。加上当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）的4,080万美元，这三位核心的薪酬总额将在下季突破1.23亿美元。值得一提的是，今季这三人的合计薪酬仅为5,860万美元，短短一年间，雷霆三核的薪金账单暴涨超过6,000万美元。

SGA依然是雷霆未来的基石。AFP

谢伦威廉士或成雷霆休赛期最大变数。AP

贺姆格连（中）面对云班耶马时的表现是否对得起身价，将是雷霆必须认真评估的课题。AP

天价薪酬 触发「第二道豪华税线」危机

更恐怖的数字还在后头。SGA的4年2.85亿美元超级顶薪将于2027-28球季启动，届时他的年薪将直接飙升至6,081万美元。那一年，单是SGA、贺姆格连和谢伦威廉士三人的薪水总和便高达1.5亿美元。若再算上卡鲁素（Alex Caruso）的合约，四人薪酬合计1.71亿美元，几乎与当季NBA薪酬上限（Salary Cap）持平。

卡鲁素（中）今年西决多次成为奇兵。AFP

夏顿史甸（左）在今年季后赛对云班耶马（右）的防守效果是全队最佳。AFP

雷霆可能会放走多特（左）以缓解薪资压力。AP

华莱士（右）这些角色球员在休赛期有可能迎来变动。AFP

放眼当下，雷霆已有9名保障合约球员的总薪酬达到1.81亿美元。如果球队执行夏顿史甸（Isaiah Hartenstein，2,850万）、多特（Luguentz Dort，1,822万）和华莱士（Cason Wallace，742万）的三份球队选项，再加上12号和17号首轮新秀约600万美元的工资，球队总薪酬将无限接近2.6亿美元——超出联盟「第二道豪华税线」近4,000万美元。对于奥克拉荷马城这样的小球市球队而言，这不仅是缴纳巨额豪华税的问题，还将触发冻结选秀权（球队常规赛收官薪酬一旦超出第二道豪华税线，球队七年后的首轮选秀权将即刻被冻结）、丧失中产特例、限制交易配比等一系列严厉惩罚。

因此，在这个夏天，雷霆总经理普雷斯蒂（Sam Presti）绝不可能坐以待毙。

雷霆总经理普雷斯蒂休赛期将面临重大考验。AP

雷霆总经理普雷斯蒂（白衫）休赛期将面临重大考验。路透社

三核面临拆伙？谢伦威廉士成最大变数

在三名核心中，SGA无疑是唯一的「非卖品」。这位27岁的两届MVP得主今季常规赛场均交出31.1分、4.3个篮板、6.6次助攻及1.4次偷波，投射命中率55.3%，三分命中率38.6%，他在「抢七」大战中依然拼尽全力狂轰35分，绝对是雷霆未来蓝图的绝对基石。

SGA（左）和云班耶马（右）在未来将成为宿敌。AP

至于贺姆格连，问题在于西决的全面失守。虽然常规赛入选最佳阵容三队，但在西决7场大战中，他场均仅得10.7分、7.1个篮板及1.1次封阻；反观对手云班耶马（Victor Wembanyama）场均狂轰27.3分、10.9个篮板及3.0次封阻，数据差距触目惊心。美国传媒分析指出，贺姆格连下季高达4,125万美元的顶薪合约本身问题不大，但他在大赛面对云班耶马时的表现是否对得起身价，将是雷霆必须认真评估的课题。

贺姆格连（左）的表现在今年西决被云班耶马（右）完爆。AP

贺姆格连（左）面对云班耶马（右）时的表现是否对得起身价，将是雷霆必须认真评估的课题。路透社

而谢伦威廉士，或许是情况最复杂的一员。作为雷霆夺冠核心功臣，他今季因腿筋伤患常规赛仅上阵33场，让外界对其未来的健康状况充满疑虑。与此同时，后备控卫米曹（Ajay Mitchell）和麦坚（Jared McCain）的崛起，让谢伦威廉士变得不再是「不可替代」。这两名小将下季薪酬合计不足1,000万美元，对比身价逾4,000万的谢伦威廉士，性价比高下立判。甚至有美国媒体抛出模拟交易方案：雷霆将谢伦威廉士送至篮网，换回前锋米高波特（Michael Porter Jr.）以及三枚未来的首轮签。

今季谢伦威廉士因伤常规赛仅仅出战33战，季后赛又频频出现伤病没法出场。AFP

麦坚今年季后赛表现十分亮眼。AP

米曹（左）的崛起，让谢伦威廉士变得不再是「不可替代」。路透社

谢伦威廉士卷入交易篮网前锋米高波特的流言中。AFP

保留三巨头 或需牺牲阵容深度

当然，雷霆并非只有交易谢伦威廉士一条出路，雷霆可以采用更温和的方案，就是保留三巨头，但从角色球员开刀缩减开支——多特（1,822万球队选项）和祖尔（Isaiah Joe，1,130万）极可能离队，艾朗域坚斯（Aaron Wiggins）也可能被清走。至于防守价值极高的夏顿史甸，雷霆大概率会与他协商一份年薪较低、年期较长的续约合约。

祖尔（中）休赛期可能被清走。AP

艾朗域坚斯（中）休赛期可能被清走。路透社

夏顿史甸的防守价值是雷霆考虑的重要因素。AP

此外，雷霆手握的12号和17号签也可能成为交易筹码。考虑到球队阵容拥挤，普雷斯蒂或许更倾向将今年的选秀权兑换成未来的资产，甚至打包向上交易，冲击如保沙（Cameron Boozer）等顶级新秀，以另一份新秀红利来对冲顶薪的财务压力。

2012年，雷霆因为几百万美元的差价放走了哈登（右），曾经的雷霆三巨头成为球迷心中永远的「What If」。AP

2012年，雷霆因为几百万美元的差价放走了哈登（James Harden），这个决定至今仍是雷霆球迷心中最痛的伤痕。如今，同样的十字路口再度出现在普雷斯蒂面前。雷霆的争冠窗口尚未关闭，但普雷斯蒂心中的盘算，必定已经展开。