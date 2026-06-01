Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA总决赛｜选择大于努力！ 大战未打先赢 一人提早锁定总冠军

篮球天地
更新时间：13:05 2026-06-01 HKT
发布时间：13:05 2026-06-01 HKT

马刺历经「抢七」淘汰卫冕冠军雷霆，阔别12年重返NBA总决赛，将于香港时间6月4日与纽约人争夺年度最高荣誉。然而大战尚未开打，今季的「最大赢家」却已率先出炉——先后效力于马刺和纽约人的前锋苏咸（Jeremy Sochan）无论如何，都将会得到今季总冠军。

按例拥双边资格 稳夺冠军指环

苏咸今季先后披上马刺与纽约人战衣。按NBA惯例，只要球员曾在该季为冠军球队效力，即使其后被交易或离队，球会仍有权决定是否向其颁发冠军指环。故此，无论最终是马刺抑或纽约人封王，苏咸都肯定有资格获颁冠军指环，成为今季唯一「保底冠军」的幸运儿。

季中遭马刺裁走 转投纽约人

身高2米03的苏咸为马刺2022年首轮第9顺位新秀。在效力马刺的三个半球季中，他前三季场均得分均达双位数；惟踏入2025至26球季，他为马刺上阵28场，场均上阵时间跌至12.8分钟，仅录得4.1分及2.6个篮板，至今年2月被马刺裁走，随后转投纽约人。

加盟纽约人后，苏咸在常规赛上阵16场，场均披甲6.9分钟交出2.8分、2.1个篮板；季后赛亦仅仅出战5场，场均打4.6分钟得4分、1个篮板。虽然几乎跌出纽约人的轮换阵容，但正所谓「选择大于努力」，苏咸将成为今季NBA第一个锁定总冠军指环的球员。

最Hit
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
20小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
5小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
10小时前
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一演出遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
15小时前
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
5小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
3小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
3小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
2026-05-31 12:45 HKT
星岛申诉王 | 港男债冚债欠17万 拟清数变破产 被𠱁再借财仔 硬食天价手续费
05:04
星岛申诉王 | 清卡数变搞破产兼借财仔 20岁仔遇黑心清数公司堕「天价行政费」骗局
放蛇直击
6小时前
Viu TV公布免费直播25场决赛周赛事，包括揭幕战及终极决赛。
世界杯2026｜Viu TV公布免费直播25场决赛周赛事 包括揭幕战及终极决赛(附免费直播表)
足球世界
3小时前