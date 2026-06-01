NBA总决赛｜选择大于努力！ 大战未打先赢 一人提早锁定总冠军

马刺历经「抢七」淘汰卫冕冠军雷霆，阔别12年重返NBA总决赛，将于香港时间6月4日与纽约人争夺年度最高荣誉。然而大战尚未开打，今季的「最大赢家」却已率先出炉——先后效力于马刺和纽约人的前锋苏咸（Jeremy Sochan）无论如何，都将会得到今季总冠军。

按例拥双边资格 稳夺冠军指环

苏咸今季先后披上马刺与纽约人战衣。按NBA惯例，只要球员曾在该季为冠军球队效力，即使其后被交易或离队，球会仍有权决定是否向其颁发冠军指环。故此，无论最终是马刺抑或纽约人封王，苏咸都肯定有资格获颁冠军指环，成为今季唯一「保底冠军」的幸运儿。

季中遭马刺裁走 转投纽约人

身高2米03的苏咸为马刺2022年首轮第9顺位新秀。在效力马刺的三个半球季中，他前三季场均得分均达双位数；惟踏入2025至26球季，他为马刺上阵28场，场均上阵时间跌至12.8分钟，仅录得4.1分及2.6个篮板，至今年2月被马刺裁走，随后转投纽约人。

加盟纽约人后，苏咸在常规赛上阵16场，场均披甲6.9分钟交出2.8分、2.1个篮板；季后赛亦仅仅出战5场，场均打4.6分钟得4分、1个篮板。虽然几乎跌出纽约人的轮换阵容，但正所谓「选择大于努力」，苏咸将成为今季NBA第一个锁定总冠军指环的球员。