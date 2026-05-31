NBA｜化嫉妒为赢波动力 云班耶马领马刺淘汰雷霆：对手夺MVP激发最强的我

马刺在西岸决赛这场天王山对决中成功淘汰雷霆，强势晋级NBA总决赛。马刺当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）在赛后受访时直言，雷霆主力基杰奥斯阿历山大（Shai Gilgeous-Alexander）夺得本赛季常规赛最有价值球员（MVP）的殊荣，成为了他在此系列赛中最强大的求胜动力。

云班耶马化嫉妒为赢波动力。美联社

失落常规赛MVP成最强动力



面对实力强悍的雷霆，马刺在这轮系列赛中面临极大考验，但最终仍靠著云班耶马在攻守两端的统治级表现笑到最后。赛后记者会上，当被问及对手基杰奥斯阿历山大获颁常规赛MVP是否对他产生影响时，这位年轻的法国球星坦言这是他在系列赛取胜的动力。

云班耶马续道，面对顶级强队，球员必须毫无保留地释放自己：「这比任何事物都更能激励我。有时候比赛实在太过艰难，而这支球队（雷霆）又太过强大，以至于你必须倾尽内心所有的情绪才能赢下胜利。」

云班耶马失落常规赛MVP成最强动力。美联社

化嫉妒为场上统治力



在竞争激烈的季后赛舞台上，云班耶马毫不掩饰自己对最高荣誉的渴望，并承认在过程中产生了复杂的心理变化：「这些情绪有时是热情、是对篮球的热爱—有时是愤怒，有时甚至可能是嫉妒。」

然而，这位22岁年轻新星强调自己并没有被这些强烈的情绪所吞噬，而是将其转化为实际的比赛表现：「但我不想让这些能量成为自己的负担，我选择把它们全都释放在球场上。」

尽管基杰奥斯阿历山大凭借优异的表现「冧庄」常规赛的最高个人荣誉，但云班耶马则在季后赛的正面交锋中证明了自己。他将会率队于周三开始的NBA总决赛中对阵东岸冠军纽约人。在面对阵容平均且以实力在东岸决赛横扫骑士的纽约人，「斑马」的表现值得球迷期待。

基杰奥斯阿历山大凭借优异的表现「冧庄」常规赛的最高个人荣誉。法新社