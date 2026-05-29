NBA季后赛｜西决再迎生死「抢七」 马刺雷霆数据大解码 班斯生日出战藏赢波密码？

「抢七」一直是NBA世界最精彩刺激的戏码之一。随著周四马刺主场27分大炒雷霆，他们在七场四胜的赛制中将比数扳平至3:3，这亦是自2018年传世经典的「火勇大战」后，西岸决赛时隔8年再度迎来「抢七」大战。这场生死战不仅关乎总决赛门票，背后更牵涉多项有趣的历史数据。

西决「抢七」胜方夺冠率极高

翻查数据，自2000年以来，这仅是西岸决赛第5次出现「抢七」大战。值得留意的是，过往4次西决「抢七」的胜方，有3队最终都能顺利捧走总冠军宝座，包括2018年的勇士（胜火箭）、2002年的湖人（胜帝王）及2000年的湖人（胜拓荒者），唯独2016年的勇士在击败雷霆后于总决赛饮恨。此外，今仗亦是今季季后赛的第5场「抢七」大战，正式追平了NBA历史单季最多「抢七」的纪录。

2018年西决，坐拥巅峰哈登的火箭在系列赛3:1领先的情况下，被勇士实现大逆转。AFP

回顾2018年「火勇大战」的抢七，当时杜兰特（左）还在勇士阵中。AP

当年勇士在西决中1:3落后的情况下，连赢3场实现翻盘。AFP

杜兰特（左）正是在2016年西决被1:3翻盘后，休赛期「投敌」加盟勇士，引爆网络。路透社

雷霆胜率占优 马刺往绩稍逊

论球队「抢七」经验与胜率，雷霆似乎稍占上风。自球队搬迁至奥克拉荷马城后，这是他们第7次经历「抢七」，此前6次录得4胜2负的佳绩，包括上季在次圈淘汰金块及总决赛击败溜马。

至于马刺，今次将是队史第12次面临生死战，但此前11次战绩仅为4胜7负，胜率不足四成。他们对上4次在「抢七」赢波，分别是2014年首圈胜独行侠、2008年次圈胜黄蜂、2005年总决赛胜活塞，以及遥远的1979年次圈胜76人。

当家球星对决：SGA三战「抢七」 云班耶马处子秀

在球星对决方面，雷霆主将基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）在「抢七」战场上可谓经验老到。数据显示，他职业生涯此前曾3度出战「抢七」，包括上季在总决赛击败溜马最终捧杯。SGA在「抢七大战」中场均能交出27.7分、3.7个篮板、6.7次助攻、2次抄截及1次封阻的全面数据，投射命中率达45.6%，三分球命中率有40%，罚球命中率更高达92%。

SGA在上一次「抢七」中夺得生涯第一个NBA总冠军。路透社

SGA（右）在上季NBA总决赛的抢七中，轰下29分外加12助攻。AFP

哈利伯顿正是在这场「抢七」中遭遇与阿基里斯腱伤势。AFP

反观马刺的超级新星云班耶马（Victor Wembanyama），今次将是他职业生涯首次体验「抢七」的窒息氛围。这位法国超星能否在压力下保持统治力，将直接左右马刺的命运。

云班耶马将迎来职业生涯第一次「抢七」。AFP

云班耶马将迎来职业生涯第一次「抢七」。路透社

班斯迎34岁生日 寿星的「不败金身」可否延续

除了球队数据，今场比赛还隐藏著一个极为有趣的「生日密码」。马刺老将夏里逊班斯（Harrison Barnes）将于周六「抢七」当日迎来34岁生日。根据历史统计，NBA史上共有7次球员在生日当天出战「抢七」大战的纪录，结果这7次全数赢波，胜率高达100%！

2016年5月30日，当时效力勇士的夏里逊班斯（右1）在生日当天出战西岸决赛「抢七」，而当时被他击败的对手正正就是雷霆。路透社

班斯（左）将再度在生日夜参加「抢七大战」。路透社

班斯（左）将再度在生日夜参加「抢七大战」。AFP

更巧合的是，班斯本人正是这项「不败纪录」的其中一员。2016年5月30日，当时效力勇士的夏里逊班斯在生日当天出战西岸决赛「抢七」，而当时被他击败的对手正正就是雷霆！如今历史重演，虽然所谓的「生日必胜」只是一项有趣的数据巧合，但这场充满话题性的生死大战，究竟是雷霆能凭借丰富经验突围，还是马刺能在超星云班耶马带领下创造奇迹，周日两军将于奥克拉荷马城见分晓。