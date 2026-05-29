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NBA季后赛｜马刺强势逼出「抢七」 云班耶马献「双双」 小将寸爆雷霆：我们更强（有片）

篮球天地
更新时间：13:23 2026-05-29 HKT
发布时间：13:23 2026-05-29 HKT

NBA西岸决赛战况激烈，圣安东尼奥马刺今日（29日）在主场背水一战，凭借云班耶马（Victor Wembanyama）狂轰28分、10个篮板及3次封阻的统治级表现，以118:91大炒卫冕冠军奥克拉荷马雷霆。马刺成功将系列赛扳平3:3，将悬念留到周六晚在雷霆主场上演的「抢七」生死战。

第三节大爆发 狂轰20:0攻势

经历周二晚第5战以114:127落败的低迷后，云班耶马与马刺众将今仗强势反弹，打出这个拉锯系列赛中最具活力的一仗。马刺全队火力全开，一开场就掌握比赛节奏，第三节更是轰出一波20:0的疯狂攻势，提早奠定胜局。最终马刺以一场酣畅淋漓的大胜，将比赛拖入「抢七」。

比肩队史传奇 云班耶马向名宿取经

毫无疑问，云班耶马依然是马刺赢波的头号功臣。这名身高7呎4吋的法国超星，今仗交出28分、10个篮板和3次封阻的统治级数据，成为继两大名人堂传奇中锋大卫罗宾逊（David Robinson）和邓肯（Tim Duncan）之后，队史第三位能在单季季后赛5度交出「25分、10篮板」的球员。

赛后马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson）接受访问时对爱将赞不绝口：「云班耶马有抓住当下的渴望，充满激情和欲望，并且勇于承担责任。」谈及即将迎来职业生涯首次「抢七」大战，云班耶马坦言会积极取经：「首先是与那些有经验的人沟通，不管是在我们队中、工作人员，还是外界，我们身边有很多这样的前辈可以请教。」

小将多点开花 卡素豪言：「我们比雷霆更强」

除了云班耶马，马刺其他小将亦有出色发挥。哈柏（Dylan Harper）贡献18分，卡素（Stephon Castle）添上17分，华素尔（Devin Vassell）则交出12分。云班耶马亦不忘称赞队友：「今晚后备球员的表现非常棒，从第1人到第15人都发挥了作用。」反观雷霆，头牌基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）被严密看管，全场18投仅6中，只取得全队最高的15分。

两军将于周五在雷霆主场进行「抢七大战」，对于即将到来的生死战，马刺众将士气高昂。哈柏受访时用「传奇」来形容对生涯首次「抢七」的印象：「历史上有过很多场传奇般的『抢七』大战，我们想成为『抢七』历史的一部分。我们一定会全力以赴，无论结果如何，我们都会倾尽所有。」卡素则展现出无比自信：「作为一个团队，我们知道今仗是必须拿下的胜利，我一直感觉我们的实力比雷霆更强。」

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