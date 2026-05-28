NBA｜名嘴痛批「雷霆演艺学院」西岸决赛第4战落败后SGA「插水」争议升温

随著NBA季后赛进入白热化阶段，卫冕冠军雷霆在西岸决赛第4战落败予马刺后，关于「插水（Flopping）」与「制造犯规」的争议急剧升温。知名体育评论员力克胡礼（Nick Wright）公开点名批评雷霆队的比赛风格，而溜马队当家球星哈利伯顿（Tyrese Haliburton）亦证实「插水」已在联盟中成为常态。

SGA频频插水惹争议

在西岸决赛的天王山对决中，雷霆在关键的第4战落败予马刺。球队当家球星基杰奥斯阿历山大（Shai Gilgeous-Alexander）在场上的表现与获取罚球的方式再次被外界放大检视，尤其一次SGA投篮著地时与马刺防守球员迪艾朗霍斯有微乎其微的接触，他立刻夸张倒地并成功搏得裁判吹罚。力克胡礼近日在节目中将矛头直指SGA，严厉抨击他在比赛中频繁倒地。

胡礼认为其反应过于夸张，试图借此来博取裁判的同情与罚球机会：「他就像在人群中被狙击手击中一样。这种将轻微肢体接触无限放大的行为，不仅干扰了防守球员的正常判断，也严重影响了比赛的流畅度与公平性。」他呼吁联盟裁判应看穿这些夸张的肢体动作，避免哨音被球员的演技所主导。

球星吐实情：系统化教学成风

就在SGA的「插水」风波越演越烈之际，溜马队后卫哈利伯顿受邀出席体育清谈节目《Pat McAfee Show》时坦言，「制造犯规（Selling fouls）」早已是现代篮球比赛的一部分。他更直言不讳地指出，「插水」如今已不再只是球员在场上的临场小聪明，而是演变成一种「系统化教学」。

哈利伯顿在节目中表示：「现在的球员是被教导要这么做的，球队与教练团为了追求场上利益最大化，已经开始将如何顺应接触倒地、如何制造犯规假象列为常规的技术指导项目。」