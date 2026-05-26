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NBA｜「无处不在的疯狂！」沙美特惊叹纽约人球迷热情：他们根本是另一种人类

篮球天地
更新时间：15:33 2026-05-26 HKT
发布时间：15:33 2026-05-26 HKT

纽约人（New York Knicks）近期在季后赛气势如虹，阵中「超级第六人」沙美特（Landry Shamet）屡建奇功，成为球队赢球的功臣之一。不过，相比起球场上的激战，最令这位后卫感到震撼的，原来是纽约人球迷那种「无处不在」的狂热。

在客场击败骑士的赛后访问中，沙美特对球迷的热情大表赞叹。他笑言，纽约人球迷的疯狂程度已经超越常理：「纽约人球迷根本是另一种人类，绝对值得好好研究，他们真的很疯狂！」

沙美特屡建奇功，成为纽约人赢球的功臣之一。法新社
沙美特屡建奇功，成为纽约人赢球的功臣之一。法新社

死忠球迷无处不在

令沙美特最佩服的，是球迷为了支持爱队可以不惜一切。他特别提到球迷就算要长途跋涉，也一定要亲临现场支持：「在星期一的平日，他们都可以特地飞到克里夫兰现场观看比赛，他们真的无处不在！当你走在克里夫兰街头，无论去到哪里，周围都会听到大家在讨论纽约人队，那种气氛真是难以置信。」
面对全城陷入篮球狂热，沙美特直言这种感觉难以笔墨形容：「如果你想试著向别人解释现在纽约球迷有多兴奋？祝你好运吧，因为根本无法用言语来形容。」

 

 

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