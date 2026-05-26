NBA｜「无处不在的疯狂！」沙美特惊叹纽约人球迷热情：他们根本是另一种人类

纽约人（New York Knicks）近期在季后赛气势如虹，阵中「超级第六人」沙美特（Landry Shamet）屡建奇功，成为球队赢球的功臣之一。不过，相比起球场上的激战，最令这位后卫感到震撼的，原来是纽约人球迷那种「无处不在」的狂热。

在客场击败骑士的赛后访问中，沙美特对球迷的热情大表赞叹。他笑言，纽约人球迷的疯狂程度已经超越常理：「纽约人球迷根本是另一种人类，绝对值得好好研究，他们真的很疯狂！」

沙美特屡建奇功，成为纽约人赢球的功臣之一。法新社

死忠球迷无处不在

令沙美特最佩服的，是球迷为了支持爱队可以不惜一切。他特别提到球迷就算要长途跋涉，也一定要亲临现场支持：「在星期一的平日，他们都可以特地飞到克里夫兰现场观看比赛，他们真的无处不在！当你走在克里夫兰街头，无论去到哪里，周围都会听到大家在讨论纽约人队，那种气氛真是难以置信。」

面对全城陷入篮球狂热，沙美特直言这种感觉难以笔墨形容：「如果你想试著向别人解释现在纽约球迷有多兴奋？祝你好运吧，因为根本无法用言语来形容。」

Although I’m a spurs, & Nets fan; seeing my city win AND THAT article body shaming Jalen Brunson was enough



Cheers to the Knicks go New York go New York go. New York is the main character ALWAYS pic.twitter.com/CTc8LCu5BN — Lia Monè (@AMB0915) May 26, 2026

“Os fãs da NBA em geral nunca entenderão o que o Knicks significa para seus torcedores e como um sucesso após décadas de fracasso é uma das grandes histórias nos esportes.



Ninguém merece isso mais do que os fãs do Knicks, caminham e morrem com este time através dos anos… pic.twitter.com/g0yx1aAzgD — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) May 26, 2026