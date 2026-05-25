NBA季后赛｜修女团马刺主场发挥「神级Buff」 哥尼特笑言：包机请佢哋去OKC！（有片）

在圣安东尼奥马刺对奥克拉荷马雷霆的西岸决赛第4战，主队除了有全场球迷呐喊助威，赛前更获得一份「神圣力量」加持！大会大屏幕在开赛前捕捉到一班坐在场边的修女，正在为马刺中锋哥尼特（Luke Kornet）祈祷祝福。这神圣一幕随即引爆主场气氛，欢呼声震耳欲聋，片段更在社交网络疯传。最终马刺如有神助，开局即著火并由头带到尾，以103:82大胜雷霆，将系列赛扳平2:2。

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修女助阵保不败金身

向来以活力见称、深受球迷欢迎的哥尼特，赛后亦对这份「神明庇佑」深信不疑。他笑言：「有修女加持下我们的战绩是1胜0负，效果相当不错！虽然赢波不全是因为这样，但我们很乐意接受。我们必须请她们坐飞机去奥克拉荷马城（OKC）睇第5战，要想办法让她们登机！」

这群来自圣安东尼奥Salesian Sisters of St. John Bosco的修女，过去20年一直是马刺的死忠球迷，经常出席球队活动，不过今场才是她们今季首次入场观战。不少马刺球迷甚至将球队近年的「抽签运」，归功于这班修女的虔诚祈祷。

哥尼特获点名赞赏 大打争气波

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事实上，哥尼特本身也是一名虔诚的天主教徒，过去经常在个人网志分享信仰。其中一位修女接受访问时就透露，哥尼特是她阵中最喜爱的球员：「我很欣赏他不畏惧在公众面前分享信仰的勇气。」

得到修女们的能量注入，马刺全晚士气如虹，在星将云班耶马（Victor Wembanyama）带领下早早建立双位数优势，加上密不透风的防守令雷霆进攻处处碰壁。而在系列赛一直表现平平的哥尼特亦大打争气波，后备上阵短短13分钟便高效交出6分及7个篮板，打出今个系列赛的个人代表作。

见证这场充满「神迹」的大胜后，有网民不禁开玩笑指，哥尼特绝对应该自掏腰包，请这班修女去雷霆主场观看第5战。在场边的祝福、震耳欲聋的欢呼声，以及马刺压倒性的表现之间，圣安东尼奥球迷绝对相信「神明庇佑」的力量。或许，这班修女真的应该收拾行装，准备飞往奥克拉荷马城了！

