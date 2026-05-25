Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季后赛｜云班耶马轰33分吐乌气 马刺大胜雷霆西决扳平2:2（有片）

篮球天地
更新时间：13:56 2026-05-25 HKT
发布时间：13:56 2026-05-25 HKT

NBA西岸决赛第4战今日上演，圣安东尼奥马刺凭云班耶马（Victor Wembanyama）交出的33分的全能数据，加上全队展现窒息性防守，将奥克拉荷马雷霆的得分压制在季后赛第二低的82分，最终马刺在主场以103:82大胜一场，将总场数追成2:2平手。

经历第3战以108:123惨败后，云班耶马今仗决心反弹。这位法国星将早前曾表示必须提升表现以带动队友，他今仗坐言起行，全场贡献33分、8个篮板、5次助攻及3次封阻。谈到如何在季后赛面对逆境，云班耶马赛后表示：「我不知道自己是否对自己太严苛，我们都有很高的标准。我知道自己身负重任，而我也准备好迎接挑战。今天表现确实好多了，虽然称不上完美，但我们整个团队都必须去完成那些超出预期的艰难任务。」

首节10入球全凭助攻

马刺今仗入局极快，继上仗开局打出15:0后，今场首节再发动一波16:0的猛烈攻势。当中包括华素尔（Devin Vassell）在篮下封阻麦坚（Jared McCain）的上篮后，随即策动反击，抛高让云班耶马以一记精彩的「空中接力」（Alley-oop）入樽终结，在首节剩余4分19秒时已建立23:8的优势。与上仗大败不同，马刺今场从未落后，首节10个入球更是全部来自助攻，展现极佳的团队默契。

防守端方面，马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%，三分球更是惨不忍睹的33射6中（命中率18%）。雷霆主将基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）全场15投仅6中，取得19分。

云班耶马全场贡献33分、8个篮板、5次助攻及3次封阻。AP
云班耶马全场贡献33分、8个篮板、5次助攻及3次封阻。AP
马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。AP
马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。AP
马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。AFP
马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。AFP
马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。路透社
马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。路透社

后备群发威大打争气波

马刺今季从未试过连输3场，今仗除了云班耶马发威，控卫霍斯（De'Aaron Fox）亦交出12分、10个篮板及5次助攻的「双双」成绩，史提芬卡素（Stephon Castle）与华素尔各添13分。值得一提的是，上仗马刺后备得分以23:76遭对手完爆，今仗板凳群大打争气波攻入30分，成功拉近与雷霆后备（34分）的差距。

双方第5战将于周二移师雷霆主场进行「天王山之战」，而第6战则会在周四回到圣安东尼奥上演。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
2026-05-24 11:00 HKT
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
吴婉芳公开次子胡智同豪门婚礼高清相 新抱Kristy气质出众 名车彰显家族地位 花海尽展奢华感
影视圈
16小时前
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
影视圈
48分钟前
神舟二十三号乘组顺利进驻天宫「太空会师」，与神二十一乘组拍「全家福」。新华社
01:09
神舟二十三号｜乘组顺利进驻天宫「太空会师」 与神二十一乘组拍「全家福」
即时中国
9小时前
神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌
神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌
即时中国
3小时前
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
影视圈
20小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
2小时前
大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧｜Juicy叮
大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧｜Juicy叮
时事热话
4小时前
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
19小时前