NBA季后赛｜云班耶马轰33分吐乌气 马刺大胜雷霆西决扳平2:2（有片）

NBA西岸决赛第4战今日上演，圣安东尼奥马刺凭云班耶马（Victor Wembanyama）交出的33分的全能数据，加上全队展现窒息性防守，将奥克拉荷马雷霆的得分压制在季后赛第二低的82分，最终马刺在主场以103:82大胜一场，将总场数追成2:2平手。

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!



👽 33 PTS

👽 8 REB

👽 5 AST

👽 2 STL

👽 3 BLK

👽 3 3PM



Spurs win Game 4 to even the series at 2-2 in the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/S2dZ4kWw6m — NBA (@NBA) May 25, 2026

经历第3战以108:123惨败后，云班耶马今仗决心反弹。这位法国星将早前曾表示必须提升表现以带动队友，他今仗坐言起行，全场贡献33分、8个篮板、5次助攻及3次封阻。谈到如何在季后赛面对逆境，云班耶马赛后表示：「我不知道自己是否对自己太严苛，我们都有很高的标准。我知道自己身负重任，而我也准备好迎接挑战。今天表现确实好多了，虽然称不上完美，但我们整个团队都必须去完成那些超出预期的艰难任务。」

首节10入球全凭助攻

马刺今仗入局极快，继上仗开局打出15:0后，今场首节再发动一波16:0的猛烈攻势。当中包括华素尔（Devin Vassell）在篮下封阻麦坚（Jared McCain）的上篮后，随即策动反击，抛高让云班耶马以一记精彩的「空中接力」（Alley-oop）入樽终结，在首节剩余4分19秒时已建立23:8的优势。与上仗大败不同，马刺今场从未落后，首节10个入球更是全部来自助攻，展现极佳的团队默契。

防守端方面，马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%，三分球更是惨不忍睹的33射6中（命中率18%）。雷霆主将基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）全场15投仅6中，取得19分。

云班耶马全场贡献33分、8个篮板、5次助攻及3次封阻。AP

马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。AP

马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。AFP

马刺成功冻结雷霆火力，令对手全场命中率仅得33%。路透社

后备群发威大打争气波

马刺今季从未试过连输3场，今仗除了云班耶马发威，控卫霍斯（De'Aaron Fox）亦交出12分、10个篮板及5次助攻的「双双」成绩，史提芬卡素（Stephon Castle）与华素尔各添13分。值得一提的是，上仗马刺后备得分以23:76遭对手完爆，今仗板凳群大打争气波攻入30分，成功拉近与雷霆后备（34分）的差距。

双方第5战将于周二移师雷霆主场进行「天王山之战」，而第6战则会在周四回到圣安东尼奥上演。