NBA季后赛｜纽约人十连胜喜现吉兆 距离总决赛仅一步之遥

周六NBA季后赛东岸决赛第三战，纽约人作客以121:108再挫克利夫兰骑士，场数领先3:0，成为NBA史上第七支在季后赛取得至少十连胜的球队，上次达成此成就的塞尔特人最终夺得总冠军，纽约人喜现吉兆。他们如果在周一的第四回合获胜，就能自1999年后首次闯入总决赛，星将唐斯(Karl-Anthony Towns)矢言下仗继续要有高水准发挥。

今仗比赛开始不到两分钟，状态火热的纽约人半场完结时领先60:54。虽然骑士一度追近至64:69，相差仅仅5分，但纽约人球星兰德里沙梅特（Landry Shamet）在第四节中段，99秒内连中三个三分球，将比数拉开至105:94，彻底粉碎骑士反扑希望，最后纽约人做客以121:108再挫克利夫兰骑士。赛后纽约人球星唐斯表示第四场比赛要保持表现：「我们只需要专注于眼前的任务。比赛已经结束了，我们找到了赢球的方法。我们必须在第四场比赛中保持高水准的发挥，」

场数领先3:0的纽约人几乎锁定东岸决赛胜利，并且成为NBA史上第七支在季后赛取得至少十连胜的球队。更加让纽约人士气高涨的是，上次2024年达成这项成就的塞尔特人，该季绿军最终夺得总冠军，对纽约人来说无疑是一大鼓舞。 而纽约人只要在周一的第四场比赛中获胜，就能自1999年后首次闯入NBA总决赛。