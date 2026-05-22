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NBA季后赛｜纽约人九连胜 半步踏入总决赛 骑士再陷0：2绝境逆转机会渺茫

篮球天地
更新时间：13:55 2026-05-22 HKT
发布时间：13:55 2026-05-22 HKT

周四进行的NBA季后赛东岸决赛第二场，纽约人主场以109：93胜克里夫兰骑士，成为NBA史上第13支在季后赛取得九连胜的球队，之前12队只有一队未能晋身总决赛，故纽约人可谓已经一只脚踏入总决赛。反观， 而骑士连续两圈落后0:2，要反胜晋级总决赛机会渺茫。 

状态火热的纽约人连续第二年打入东岸决赛，但自1999年输给圣安东尼奥马刺后，球队从未闯进总决赛。今仗取胜后，纽约人成为NBA史上第13支在季后赛取得九连胜的球队。在前12支达成九连胜的球队中，只有2011-12赛季的马刺未能进入总决赛，其余11支最终都杀入总冠军战。这项数据对纽约人来说无疑是一大鼓舞。

而骑士季后赛已经连续两圈落后 0：2，纵观NBA历史，只有两支球队曾在单季季后赛超过一次逆转0：2落后的局面，分别是2020-21赛季的密尔瓦基公鹿和同一赛季的洛杉矶快艇。 故骑士要反胜纽约人晋身总决赛机会十分渺茫。

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