NBA季后赛｜雷霆挫马刺追平场数1:1 代价沉重 谢伦威廉士腿筋伤完又伤

雷霆于周三的西岸决赛第二战，主场以122:113击败马刺场数扳平1:1。然而，这支卫冕冠军在赢波之余却传来噩耗，阵中二号得分主力谢伦威廉士（Jalen Williams）在首节便因左大腿腿筋伤势复发提前退赛，令球队的争标之路蒙上巨大阴影。

谢伦威廉士回归仅两场再触伤旧患。法新社

回归仅两场再触伤旧患

今季入选年度最佳阵容第三队的谢伦威廉士，此前因左腿筋一级拉伤已缺阵了六场比赛，直到本系列赛首战才正式回归。他在首场双加时大战中拼足37分钟，攻入26分、7个篮板及3次助攻，展现其作为球队核心的重要性。

没想到在周三的第二战中，谢伦威廉士在第一节上阵不久便再度受伤。他在雷霆替补席旁接受简单治疗后，随即在工作人员陪同下走回球员通道。雷霆官方在第三节初段宣布，他因「左腿筋紧绷」不会在今场比赛回归，下半场正选位置由卡臣华莱士（Cason Wallace）顶替。

谢伦威廉士回归仅两场再触伤旧患。法新社

伤病缠身的一季 SGA坦言「心痛」

据消息人士透露，谢伦威廉士将在周四接受核磁共振（MRI）检查，以确定腿筋是否再次拉伤。雷霆教练戴格诺特（Mark Daigneault）赛后表现审慎：「他将接受检查，我不会在没有医生参与的情况下作任何假设。我们会看看他的情况并相应更新消息。」

谢伦威廉士回归仅两场再触伤旧患。法新社

对于谢伦威廉士来说无疑是沉重打击，他今季已多次受伤，常规赛仅能上阵33场，季初亦曾因腕部手术缺席了前19场比赛。雷霆球星基杰奥斯亚历山大（SGA）赛后表示：「没有谢伦威廉士在阵中肯定会造成打击。但我依然相信这支球队，我们曾在缺少他的情况下赢过大战。不过对于他个人而言，我也感到心痛，他这一年过得很艰难。」



雷霆虽然赢得第二战，但失去这位场均能贡献「20+5+5」的全能翼锋，对接下来作客圣安东尼奥的赛事无疑是一大隐忧。球队上下目前正密切留意MRI的检查结果。

