NBA季后赛｜狂轰38分缔造里程碑 谢伦般臣近4季季后赛总分超约基治登次席

纽约人当家球星谢伦般臣（Jalen Brunson）再次展现「大心脏」本色！在周二迎战骑士的NBA季后赛中，这位星级控卫凭借一己之力主宰赛事，狂轰全场最高的38分，带领球队经加时后以115:104击退对手。这场胜仗不仅为纽约人在系列赛先拔头筹，更让谢伦般臣在近4季季后赛总得分榜上晋身次席。

季后赛总分仅次泰顿排第2

回顾今场关键战役，谢伦般臣几乎扛起了纽约人全队的进攻命脉。他全场上阵高达46分钟，29次起手命中15球，即使三分手感仅6投1中，仍能靠著极具侵略性的突破博得10记罚球并命中7球。除了38分的火力支援，他更交出5个篮板、6次助攻及3次抄截的全能数据。根据NBA官方数据统计，今仗亦是谢伦般臣在其季后赛生涯中，第18次单场攻入至少35分的比赛，其超级球星的价值展露无遗。

赛后，美国体育数据媒体《DraftKings Sports》公布了自2020至21年球季以来的季后赛累积总得分榜，谢伦般臣凭借今仗进帐的38分，成功将个人累积得分推高至1,975分，正式超越了斩获1,919分的金块王牌中锋约基治（Nikola Jokic）升上榜单第二位，目前仅次于累积2,151分的塞尔特人前锋泰顿（Jayson Tatum）。

湖人双星分列第6和20

除了排在榜首的泰顿及被他超越的约基治外，榜单上亦不乏当今联盟的顶级巨星，例如塞军泰顿的队友谢伦布朗（Jaylen Brown，1,884分）及今仗对手骑士的当路云米曹（Donovan Mitchell，1,513分）分别位列第四及第五。

湖人当家球星当积（Luka Doncic）以1,511分紧随其后排第6；而刚夺得MVP的雷霆领袖基杰奥斯阿历山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦以1,247分排在第11。至于现时效力湖人的39岁老将勒邦占士（LeBron James），仍以1,030分名列第20位。