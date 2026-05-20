NBA季后赛｜纽约人末节落后22分大逆转 加时挫骑士东岸决赛拔头筹（有片）

纽约人今日在NBA东岸决赛首战上演史诗级大逆转！在第四节一度落后22分的绝境下，当家球星般臣（Jalen Brunson）挺身而出狂轰38分，带领球队经加时以115:104击退克里夫兰骑士，缔造了NBA季后赛史上第二大逆转纪录，系列赛先拔头筹。

NEW YORK WENT ON A 44-11 RUN TO COMPLETE A 22-POINT COMEBACK WIN IN GAME 1 💨



DOWN 22 WITH UNDER 8 TO PLAY IN Q4.

30-8 RUN TO FORCE OT.

WON BY 11.



1-0 SERIES LEAD IN THE EAST FINALS 🍿 pic.twitter.com/0InzFeaG4M — NBA (@NBA) May 20, 2026

专攻哈登成转捩点

纽约人在季后赛首两圈势如破竹，创下头10场净胜对手194分的历史纪录。然而，球队自本月10日横扫76人后一直休战，今仗明显出现「生锈」迹象，前三节三分球23投仅4中。战至第四节剩下7分52秒时，纽约人仍以71:93大幅落后22分，形势岌岌可危。

正当外界以为骑士能顺利攻陷麦迪逊广场花园之际，场上形势却风云突变。纽约人头牌般臣在进攻端不断针对骑士的哈登（James Harden）穷追猛打，而骑士亦未有及时变阵应对，结果被纽约人掀起一段18:1的疯狂反击。战至常规时间剩余19秒，般臣命中关键一击将比数扳平101:101。进入加时赛，气势如虹的纽约人乘胜追击打出一波9:0攻势，反观骑士全队手感冰冷，最终纽约人以115:104奠胜。这场22分的奇迹翻盘，更缔造了NBA季后赛史上第二大逆转纪录。

赛后被问及如何创造奇迹时，般臣坦言：「我无法给你一个确切的答案。我们成功防守了几次，大家不断奋战，保持信念，一步一步将比分追近。对手打出了精彩的篮球，而我们只是找到了赢波的方法。」

克服心魔 众将末段及时回勇

这场胜仗对纽约人而言亦是克服心魔的一战。去年东岸决赛首战，他们同样在主场于最后关头挥霍了14分的领先优势，最终加时不敌溜马；一年后的今天，他们终于在关键时刻找回进攻火力，拒绝历史重演。

除般臣外，米高碧捷斯（Mikal Bridges）今仗贡献18分；因右腿筋拉伤缺阵两场后复出的艾鲁比（OG Anunoby）等三名球员亦各得13分。骑士方面，当路云米曹（Donovan Mitchell）空斩全场最高的29分，艾荣莫比利（Evan Mobley）交出15分及14个篮板的「双双」成绩；至于成为被针对目标的哈登虽有15分进帐，但三分球8投仅1中，且出现6次失误表现低迷，成为球队遭逆转的缺口。