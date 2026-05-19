NBA季后赛｜雷霆双加时饮恨 SGA自责：「我应该做好D！」

雷霆在周一上演的西岸决赛首战，经历了史诗式的双加时激战后，最终以115:122不敌马刺。赛前刚刚在主场接过连续第二年常规赛最有价值球员（MVP）奖座的当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA），今仗表现却未能达到其MVP的顶级水准。赛后，这位球队核心对自己的发挥感到极度不满，直言必须承担落败责任。

SGA对自己的发挥感到极度不满，直言必须承担雷霆落败的责任。路透社

SGA自责发挥失常

SGA今仗拼足51分钟，虽然交出24分及12次助攻，但全场23次起手仅命中7球，并出现了4次失误，与他平日高效的得分表现相去甚远。成为NBA史上第14位蝉联MVP的SGA在赛后自责地表示：「我们必须做得更好，特别是我自己。我必须做得更好，尤其是在面对这种级别的球队时，别无他法。」

他在常规时间末段曾连取10分，带领球队克服10分落后劣势将比赛拖入加时，但在两个加时赛中却再无运动战入球。他续说：「很遗憾我今晚未能展现出最佳状态，但有时比赛就是这样。你必须承受打击，不要气馁，并保持自己的本色。」

马刺针对性防守 云班耶马只手遮天

SGA的低迷，很大程度上归功于马刺令人窒息的防守策略。马刺全场不断对SGA实施双人包夹，而全票当选今届最佳防守球员的「怪物」云班耶马（Victor Wembanyama）更在内线只手遮天。他全场送出3次封阻，其庞大的身躯彻底封死了SGA的切入路线，令这位自米高佐敦（Michael Jordan）后首位连续四季场均得分突破30分的超级砍分大将，打得极为挣扎。

SGA亦坦言对手的防守带来了极大挑战：「这显然非常困难。他（云班耶马）非常高、臂展极长，在篮下极具威慑力。当你切入时必须非常聪明、保持耐性，但同时也要保持侵略性。如果过度担忧，你就会失去侵略性，这正是他们扼杀比赛的地方。」

