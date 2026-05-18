NBA季后赛｜狂胜31分粉碎活塞 骑士赢「抢七」闯东岸决赛（有片）

当路云米曹（Donovan Mitchell）带领克里夫兰骑士在今日的季后赛东岸次圈「抢七战」中，以125:94狂胜头号种子底特律活塞。职业生涯首度晋身分区决赛的米曹，赛后直言感觉犹如「呼吸到新鲜空气」。

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米曹大反弹 领军破次圈魔咒

骑士过去两季皆在季后赛次圈止步，自2018年勒邦占士（LeBron James）离队前的最后一个球季后，便一直与东岸决赛无缘。然而，他们在今日的「抢七战」展现统治力，从开赛便控制大局。米曹在球队首4个入球中交出3次助攻；经历第6战的低迷后，他今仗迎来大反弹，最终交出26分、8次助攻及6个篮板，打出今届季后赛最活跃的一仗，强势淘汰东岸一号种子。

赛后米曹表示：「即使去年我们输给溜马，我们的目标依然是打入总决赛。现在我们距离目标又近了一步。过去近十年，我总是遇到同样的瓶颈。所以毫无疑问，无论是我个人还是整个团队，现在终于可以稍微松一口气。」

4将轰20+ 主帅盛赞穿针引线

根据数据统计显示，米曹今仗得分及助攻合共炮制了43分，而当他传球时，骑士队友更是8投全中。骑士主帅艾坚逊（Kenny Atkinson）谈及球队的强势开局时表示：「米曹的穿针引线是关键所在。我们知道开局至关重要，要让活塞知道我们有备而来，并会为他们制造麻烦。」

骑士主帅艾坚逊（右）大赞米曹（左）表现。AFP

米曹（左）和骑士主帅艾坚逊（右）喜笑颜开。AFP

艾坚逊直言这场胜仗意义重大：「这是我们迈出的下一步。在训练营的第一天，我就贴出了球队过去三年在季后赛11胜15负的战绩。我整季都在强调，我们还有很多需要证明的地方。现在我们向自己证明了，我们有能力再向前迈进一步。」

骑士今仗共有4名球员得分达20分，追平了队史季后赛纪录。后备上阵的森梅利尔（Sam Merrill）轰入5记三分球贡献23分；艾荣莫比利（Evan Mobley）交出21分、10个篮板、2次抄截及2次封阻的全能数据。至于J艾伦（Jarrett Allen）亦逐渐建立起「抢七专家」的威名，继首圈对多伦多速龙的「抢七战」交出22分及19个篮板后，今仗再有23分及7个篮板进帐。

骑士仅休两日再迎强敌 纽约人以逸待劳

骑士今场大胜31分，创下NBA历史上作客球队在「抢七战」的第三大胜仗。这亦是他们今届季后赛连续赢下的第二场「抢七战」。

不过，留给骑士庆祝的时间并不多。他们两日后（美国时间19日）便要作客硬撼在东岸准决赛4:0横扫76人、足足多休息一星期的纽约人。面对这支以逸待劳的劲旅，米曹强调球队必须火速收心：「我们只能松一口气，然后就要马上重新投入备战。」