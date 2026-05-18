NBA季后赛｜SGA压倒性大热连任 蝉联NBA常规赛MVP（有片）

卫冕之师奥克拉荷马雷霆的当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）以压倒性姿态，大热蝉联NBA常规赛最有价值球员（MVP）。这名27岁星将度过又一个光芒四射的球季，带领雷霆连续两年取得联盟最佳战绩。

Your 2025-26 @Kia NBA MVP, Shai Gilgeous-Alexander!



🔥 14th ever back-to-back winner

🔥 Broke Wilt’s 20+ point game streak record

🔥 Joined MJ as the only guards to average 30+ PPG on 50+ FG% in four straight seasons

🔥 Became the only guard in NBA history to average 30+ PPG on… https://t.co/ZnSFCtt5vm pic.twitter.com/TVW4qNwQ17 — NBA (@NBA) May 18, 2026

SGA（中）将这个荣誉归功于雷霆全队。AP

SGA连庄常规赛MVP。AP

SGA连庄常规赛MVP。路透社

NBA官方今日正式宣布，SGA当选今季常规赛MVP，成为现役第5位连续两届夺得此殊荣的球员，与约基治（Nikola Jokic）、「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）、居利（Stephen Curry）及勒邦占士（LeBron James）等巨星齐名。对于能跻身这个传奇行列，SGA坦言意义非凡：「这感觉很特别，能够与他们相提并论，我绝不敢视作理所当然，心中充满无限感激。」

狂揽首名选票 数据傲视同侪

今届MVP票选的最终三强为SGA、约基治及云班耶马（Victor Wembanyama）。SGA在100张首名选票中狂揽83张，强势当选；约基治与云班耶马分列第二、三位；湖人的当积（Luka Doncic）及活塞的根宁咸（Cade Cunningham）则位列第四及第五。

SGA压倒性优势连庄MVP。NBA官方X图片

现年27岁的SGA今季表现八面玲珑，场均轰入31.1分高居全联盟第二，投射命中率高达生涯新高的55.3%，同时交出职业生涯最佳的场均6.6次助攻，带领雷霆打出64胜18负的佳绩。作为应届总决赛MVP，SGA今季更包揽了「年度最佳关键球员」殊荣。在最后5分钟分差5分以内的比赛中，SGA狂轰冠绝联盟的175分，并投进16球反超前关键球，「关键时刻」正负值（+93）同样傲视同侪。

谦称幸运 功劳归于团队

对于连夺殊荣，SGA谦虚地将功劳归于团队：「这当中包含一点运气成分。作为NBA球员，你无法控制其他人的表现，我只是很幸运能被一群优秀的人包围，从管理层、教练团，到每晚与我并肩作战的队友。我们都希望看到身边的兄弟成功，并愿意为胜利付出一切。大家有著共同目标，所以我不能独揽功劳。这一切不只关乎我，意义比我个人更宏大。」

不过，雷霆众将没有太多时间庆祝。明日（美国时间5月18日）他们就要在主场迎战由MVP竞争对手云班耶马领军的马刺，展开备受瞩目的季后赛系列赛。「马刺是一支非常出色的球队。」SGA强调：「他们整季都在我们身后紧追不舍，我们绝对不会掉以轻心。」