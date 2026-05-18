香港篮球公开组男女子联赛｜ 女子协恩中学封后、男子香港桃源同乡会称王

香港篮球公开组男女子联赛2025于5月16日假修顿场馆圆满落幕。男、女子组季军赛及冠军赛同日上演，四场对决由下午激战至晚上，为首届公开组联赛写下压轴一页。最终，女子组由协恩中学力克Ballerise封后；男子组则由香港桃源同乡会挫Pitbulls摘冠。两组冠军将于下赛季升班至中国香港篮球总会乙组联赛，正式踏上更高的竞赛舞台。

女子组冠军赛：协恩中学第三节拉开优势 勇夺首届后冠

女子组冠军赛由Ballerise对阵协恩中学。林碧儿执教的Ballerise，阵中包括学界精英丘琦、林馨怡、廖采雯及詹焯希等球员，具备速度、外线火力及转换进攻能力。面对本地学界篮球代表之一、由任明敏领军的协恩中学，双方开局已展开激烈拉锯，首两节多次互换领先。首两节与协恩中学多次互换领先。Ballerise首节以12:16落后，第二节随即加强反击，7号廖采雯、8号林馨怡及17号丘琦先后得分，带动球队单节攻入22分，半场以34:33反先一分。

易边后，协恩中学提升防守强度，成功压制 Ballerise 进攻，Ballerise 主力球员7号廖采雯亦于第三节因五犯离场，协恩则凭内线进攻及多名球员接连得分，单节打出 22:6 攻势，成为比赛关键。Ballerise在末节尝试透过防守压迫收复失地，惟协恩中学保持冷静，最终以64:54胜出，成为首届女子组冠军，并取得来季升班乙组资格。

个人表现方面，协恩中学多名球员交出亮眼表现，33号岑丽琪攻入全队最高18分，另有7个篮板；32号张紫锜则贡献17分及5个篮板；39号林婧瑜亦取得13分、8个篮板。队长2号吴凯晴则交出8分、12个篮板及4次助攻，在篮板保护及组织上均发挥重要作用。赛后，32号张紫锜凭稳定表现，荣膺女子组最佳表现球员。

Ballerise方面，8号林馨怡攻入18分并摘下6个篮板，队长7号廖采雯亦有10分、9个篮板进帐，17号丘琦则贡献8分及10个篮板，展现球队在冠军赛一战的拼劲。

男子组冠军赛：香港桃源同乡会顶住反扑 登上冠军宝座

男子组冠军赛由香港桃源同乡会迎战Pitbulls。香港桃源同乡会开局迅速进入状态，首节在 10 号吴文豪及 14 号卢冠熙带动下建立优势，以 14:5 领先。进入第二节，Pitbulls逐渐找回进攻节奏，3号Lewis, Joseph Francisco及21号姜靖扬先后得分，协助球队缩窄差距；惟香港桃源同乡会仍凭吴文豪持续得分，半场以26:19保持领先。

Pitbulls其后逐步追近，30号林杰赞更于第三节接连命中三分球，一度将分差收窄至 3 分，令战局再添变数。然而香港桃源同乡会全场大部分时间掌握主导，末节在防守篮板及关键回合处理上更为稳定，成功守住优势，最终以 58:53 击败 Pitbulls，夺得首届男子组冠军并取得来季升班乙组资格。

香港桃源同乡会在篮板保护上占据明显优势，全场抢下61个篮板，其中57号梁淇铭一人独取18个，34号余境城亦有13个篮板进帐，成为球队守住优势的关键。10号吴文豪表现最为抢眼，攻入全场最高24分，另有4个篮板及4次助攻，多次在攻守两端协助球队稳定局面，并获选为男子组最佳表现球员。

Pitbulls 30号林杰赞则外线手感火热，全场三分波7投4中，协助球队追平比分、延续反扑气势，惜未能在最后阶段完成逆转。

男、女子组季军赛：力战至最后 以奖牌完成赛季

女子组季军赛由Sumnam Sport对阵Team Boss。区丽菁领军的Sumnam Sport开局较快入局，首节以13:7领先，其后在第二节继续保持优势，半场以26:19带前。Team Boss于第三节力追，一度以单节16:15将差距收窄；惟Sumnam Sport在末节凭防守反击打出22:6攻势，最终以63:41击败Team Boss，收下女子组季军。

个人表现方面，Sumnam Sport的12号黄芷晴及26号倪美恩同样攻入全队最高15分；其中26号的倪美恩更交出15分、5个篮板、6次助攻及3次偷波的全面数据，攻守两端均有稳定贡献。Team Boss方面，队长4号庄倩娴攻入全队最高14分并摘下7个篮板，成为球队得分主力。

男子组季军赛由甲一球队永伦的青训球队WBA碰上嘉盛企业。双方全场战况胶着，WBA首节以10:15落后，其后于第二节打出21:14攻势，半场更反超前至31:29。易边后两队继续拉锯，三节完结时WBA仅以55:54领先1分，末节嘉盛企业顶住压力追成73:73，将比赛带入加时。进入加时阶段，嘉盛企业打出11:2攻势奠定胜局，最终以84:75力压WBA，夺得男子组季军。

嘉盛企业今场27号章正劻交出13分、16个篮板及10次助攻的「三双」数据，表现全面；队长11号黄文俊亦贡献13分、10个篮板，与23号连嘉洪及81号詹岑峰各得12分，为球队提供稳定得分。WBA 1号唐彦文全场攻入全场最高23分并摘下17个篮板，交出双双成绩，是球队最主要的攻守支柱，惟WBA于加时阶段未能延续进攻节奏，终与季军擦身而过。

首届联赛建立升班阶梯 下一届即将接受报名

「Sun Life永明香港篮球公开组男女子联赛2025」为香港首个自负盈亏、设升班机制并不设年龄限制的篮球联赛。赛事自去年9月展开，吸引逾120支队伍报名，经抽签确定男子组60队及女子组16队共76队参赛，汇聚近900名球员，参赛者涵盖11至55岁的广泛年龄层，让不同背景的球员在同一赛制下较量，展现香港篮球的多元面貌。联赛不但为本地篮球爱好者提供更具竞技水平的实战机会，亦透过升班机制贯通公开组与乙组联赛，为球队及球员建立清晰的晋升目标，进一步推动香港篮球生态专业化发展。

中国香港篮球总会将于6月中公布下一届「Sun Life永明香港篮球公开组男女子联赛2026」报名安排及相关赛事详情，鼓励本地篮球队伍、体育会、企业队及有志挑战更高水平赛事的球员参与，共同构建可持续发展的篮球生态。