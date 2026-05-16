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NBA季后赛｜马刺139：109大破木狼 事隔9年再闯西决将撼卫冕冠军雷霆 云班耶马首战季后赛即杀入西岸决赛

篮球天地
更新时间：18:00 2026-05-16 HKT
发布时间：18:00 2026-05-16 HKT

周五NBA季后赛，圣安东尼奥马刺做客以139：109大胜明尼苏达木狼，以场数4：2淘汰对手，晋级西岸决赛。这是马刺自2017年以来首次打入分岸决赛，也是中锋云班耶马（Victor Wembanyama）生涯第一次出战季后赛就杀入西岸决赛。马刺将于周一迎战卫冕冠军俄克拉荷马雷霆，争夺总决赛席位。

马刺今仗火力全开，全队共有6位球员得分达双位数，火力平均。该队后卫史提芬卡素（Stephon Castle），更攻入32分及11个篮板，再次展现后场统治力。卡素在第一节仅进行4分13秒时射入三分球，将分差拉开至双位数。此后马刺一直领先，而第四节开场不足三分钟，云班耶马更以一记入樽正式将分差拉开至30分。其后木狼虽不断追赶，但无力回天。马刺最终以139：109大胜，以场数4：2晋级季后赛西岸决赛，是自2017年后首次打入分岸决赛，当年季后赛前两轮依序淘汰灰熊和火箭，然而在西岸决赛被勇士4：0横扫。马刺事隔9年再次成功杀入西岸决赛，周一迎战卫冕冠军雷霆。

今仗受到木狼严密防守，但仍交出19分的马刺超级球星云班耶马，首战季后赛即杀入西岸决赛。他赛后表示：「我们的内心感到很兴奋，身体很疲惫。仅仅听见『西岸决赛』便感到很疯狂。这是我听了一辈子的东西，现在真的打入去了，感觉很特别。希望未来能打更多分岸决赛。」

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