NBA｜爵士图以榜眼换状元签 大热新秀迪班沙心系犹他

2026年NBA选秀大会将于6月24日举行，手握状元签的华盛顿巫师原本被外界一致看好会摘下大热新秀AJ迪班沙（AJ Dybantsa）。然而选秀前夕却暗起波澜，据美媒最新报道，这位杨百翰大学的超新星更倾向留在大学母校所在的犹他州，披上爵士战衣；而手握榜眼签的爵士亦已联络巫师，探讨向上交易换取状元签的可能性。

作为今届选秀会的状元大热，AJ迪班沙的动向备受瞩目。据美国著名记者Marc J. Spears报道，在早前于芝加哥举行的NBA选秀前联合试训期间，迪班沙已经与巫师管理层进行了会面。消息人士透露，巫师为求慎重，预计稍后还会在华盛顿与「多名球员」会面，以作最终考察。除了巫师之外，这位潜力无限的前锋亦非常抢手，先后与爵士、公牛、帝王、篮网、鹰队、独行侠、灰熊及快艇等多支球队进行了面试。

传爵士已向巫师「摸底」求交易

虽然外界普遍预测巫师会以第一顺位选中迪班沙，但据外媒消息指，这位大一前锋在去向上已有明确的个人倾向——他更希望留在犹他州效力爵士。

据报，爵士已向巫师「摸底」，询问将手中的第2顺位选秀权升级至第1顺位的交易代价。若这笔选秀权互换交易最终成事，迪班沙将可如愿以偿留在犹他州发展，在新球季为爵士注入强心针。距离选秀大会尚余一个多月，巫师最终会选择成人之美还是坚持己见，将成为今夏NBA转会市场的首个焦点。